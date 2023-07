«Después de 40 años conocí la cancha de Boca»: el emocionante relato de una hincha en Cipolletti

Este martes finalizó una nueva fecha de la Liga Profesional del Futbol Argentino. En el encuentro disputado el lunes, Boca se impuso por 1 a 0 ante Huracán en La Bombonera. Un conjunto de hinchas del Xeneize viajaron desde Cipolletti y describieron cómo fue la experiencia.

Según se conoció, el grupo de hinchas viajó junto a la Peña Corazón de oro y azul Cipolletti. Luego del encuentro, y al volver hacia la ciudad, comentaron qué significó esta experiencia, que para muchos, era su primera vez en el estadio.

«Fue hermoso, la verdad que jamas pensé en ir a la cancha y menos con la peña, fue gracias a ellos que pudimos cumplir el sueño de conocerla. No me lo voy a olvidar nunca, después de 40 años conocí la cancha de Boca«, describió una vecina de Cipolletti durante el viaje de regreso.

Y comentó cómo fue la aventura de vivir esta experiencia: «Fue cansador pero hermoso, nunca pensé en llegar a la cancha y con tanta gente, hermoso, si pudiera volvería otra vez. Muy lindo y encima ganamos».

La Peña de Cipolletti compartió los testimonios de los hinchas que decidieron viajar bajo su organización y mostró las sensaciones que vivieron.

«Primera vez que viajo, una experiencia muy linda, la pase bárbaro. Fue excelente y quiero volver pronto, desde que salimos hasta allá fue todo muy bueno y se armó un grupo muy lindo«, explicó otro fanático.

La emoción de entrar por primera vez a una cancha en familia

Una señora también compartió las sensaciones de vivir esta experiencia junto a su hijo por primera vez. «La Bombonera es algo único, estoy re emocionada, no se puede explicar lo que sentí», aseguró.

Y remarcó: «Es algo inexplicable, no podía ni hablar cuando entré, no podía creer lo que estaba viviendo. Muy agradecida y feliz estoy, es muy grande lo que viví, es mucho. Encima compartirlo con mi hijo no te puedo explicar«.

Otra vecina que compartió el viaje, expresó que no encontró palabras para describir lo que significa. «Para mí es algo que no sé, estoy feliz. Es la primera vez que voy, la emoción de la hinchada y el aguante es espectacular. El viaje fue lindo, mucha compañía y en familia. El mundo Boca es una sola familia», describió emocionada.

Un hombre cerró la explicación sobre cuáles fueron sus sensaciones en la cancha con una dedicatoria especial, «cumplí un sueño y se lo dedico a mi viejo que está en el cielo«, dijo.