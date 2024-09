Desregulación del transporte de larga distancia: cambios en los límites de velocidad y flexibilización de controles

A días de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciara la eliminación de la matrícula para ejercer la actividad de guía turístico, el gobierno anunció ahora la desregulación del transporte de larga distancia.

De avanzar con el decreto, cualquier vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio y se cambiarían los límites máximos de velocidad que, para los ómnibus, son inferiores a los de vehículos livianos y está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 kilómetros por hora en autopistas, según la Ley Nacional de Tránsito.

Según datos de la Asociación Luchemos por la Vida, 6.245 personas murieron en 2023 en siniestros de tránsito en Argentina. Esto representa un promedio diario de 17 personas y un promedio mensual, de 520.

La provincia de Buenos Aires registra la mayor cantidad de muertes por siniestros viales (1875), seguida por Santa Fé (526) y Córdoba (415). Río Negro registra 120 casos y Neuquén, 91.

«Queremos analizar en detalle en qué consiste esa desregulación. Habría un borrador que todavía no lo dan a conocer”, planteó Viviam Perrone, fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor. Unos 22 años atrás, un auto atropelló y mató a su hijo Kevin Sedano, de 14 años.

La mujer mencionó que, de acuerdo a la iniciativa, ya no habría dos conductores en un micro de larga distancia: “Nos asusta mucho. Son tramos largos y a un conductor le puede agarra sueño o es bueno que tenga a otra persona al lado para que le hable o le alcance un vaso de agua”.

También se refirió a la posibilidad de que los micros ya no salgan de “lugares fijos”. “Esto significaría que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) ya no realice controles de alcoholemia o estupefacientes. Muchas veces, han encontrado a choferes que, partiendo hacia viajes largos, daban positivo”, subrayó y continuó: “Otra preocupación es el límite de velocidad: no es lo mismo un auto que un micro”.

Perrone resaltó que, tiempo atrás, cuando el gobierno anunció que ya no sería necesario renovar el carnet de conducir, desde la institución de reunieron con Sturzenegger. “Escuchó nuestros planteos y al menos, se frenó la renovación automática. Estamos ante una situación similar: todo esto debe ser evaluado con expertos de Seguridad Vial y peritos”, consideró Perrone.

Fabiana Marillan, presidenta de Estrellas Amarillas en Neuquén, también cuestionó la iniciativa de desregular el transporte de larga distancia. “Más allá de la cuestión de libre mercado, pone en riesgo a toda la población. Ya tenemos demasiado con manejar en rutas detonadas, con falta de controles y ahora plantea esta cuestión de desregulación que termina con el servicio público de transporte”, evaluó.

Aseguró que desde la institución están en contacto con la Asociación Madres del Dolor y otras organizaciones a nivel nacional y que gestionan una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Queremos el proyecto de decreto para analizarlo entre las redes de familiares y víctimas. Ya teníamos objeciones respecto a la no obligatoriedad del seguro del pasajero en el transporte público y, ahora proponen exceder los límites de velocidad. O bien se puede subir y bajar gente en cualquier parte de la ruta”, opinó Marillan que calificó como “preocupante la política del gobierno con respecto a la seguridad vial”.

“No encontramos lógica a estas decisiones. Estamos con los familiares de las víctimas pidiendo que implementen mayores controles. Cuando llegamos a una pena ya es tarde”, concluyó Marillan.

Este sábado, los referentes de Estrellas Amarillas pintarán cuatro estrellas por la familia Linares en Villa La Angostura. El trágico suceso ocurrió el primero de junio pasado cuando un camionero brasileño se cruzó de carril en la ruta 40 y chocó con un auto. Producto del impacto, perdieron la vida los hermanos Linares y sus dos pequeños hijos.