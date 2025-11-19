Día clave para la libertaria Lorena Villaverde en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado

Lorena Villaverde afronta hoy el primer día clave para ingresar al Senado, luego de la impugnación que presentó el PJ de Río Negro el lunes por considerar que tiene “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” para asumir en la Cámara Alta. Anoche se conoció la presentación de otra impugnación, en este caso de una vecina y abogada de Las Grutas.



Villaverde fue la segunda candidata más votada para senadora detrás de Martín Soria en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que sin embargo La Libertad Avanza ganó en Diputados con Aníbal Tortoriello como cabeza de la lista.



Golpeada por sus supuestos vínculos con el empresario extraditado a EE. UU. acusado de narcotráfico, Fred Machado, y una causa también en suelo norteamericano, el pliego de Villaverde será tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que evaluará la procede la impugnación del PJ rionegrino.



Dicha comisión está integrada como presidenta por Alejandra Vigo. La vicepresidenta es Sandra Mendoza y los vocales son Juan Carlos Romero, Guadalupe Tagliafierri, Luis Juez, Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Sergio Fama: Juan Pagotto, Mónica Silva (Río Negro), Sergio Leavy Guillermo Andrada, Mariano Recalde, Silvia Sapag (Neuquén), María Florencia López, Alicia Kirchner y Daniel Bensusán.



De los 19 miembros ocho son peronistas, que se oponen a la asunción de Villaverde y están a solo dos votos de emitir un dictamen de impugnación.



Según indicaron medios porteños, el radical fueguino Blanco anticipó durante una entrevista con Radio 10 que no dará su “conformidad” para que asuma Villaverde. “No está en condiciones de ser senadora”, opinó.

Qué dice la impugnación

La presentación fue hecha por los apoderados del PJ rionegrino, Manuel Castañeda y Juan Manuel Mandagarán. En el escrito, presentado al mediodía del lunes, se solicitó que la impugnación sea puesta en inmediato conocimiento de todas las senadoras y senadores que integran la Comisión, que sesionará el miércoles próximo por la tarde.



La nota detalla que Villaverde registra antecedentes en distintos fueros, tanto nacionales como extranjeros, además de pedidos de expulsión como los que se hicieron en la Cámara de Diputados en el medio de la campaña electoral y cuando explotó el caso Machado.



Desde el Partido Justicialista de Río Negro se señaló que el conjunto de antecedentes y conductas atribuidas compromete gravemente los valores republicanos, el orden público electoral y la idoneidad constitucionalmente requerida para el ejercicio del cargo de Senadora de la Nación.



Cuando en su momento Villaverde fue consultada sobre las denuncias, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, aseguró que tenía «ficha limpia» y habló de una persecución en su contra en la que participaron Martín Soria, Juan Martin, del PRO, y el gobernador Alberto Weretilneck.

Cómo es el procedimiento

Según explicó a Río Negro una senadora que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que analizará la situación de Lorena Villaverde, los pasos formales para asumir en la Camara de Senadores son los siguientes: