Presentaron a última hora otra impugnación contra la senadora electa libertaria Lorena Villaverde

En la noche de este martes se conoció la presentación de otra impugnación contra la senadora electa por La Libertad Avanza de Río Negro, Lorena Villaverde, luego de la presentación que realizó el partido peronista de Río Negro el martes al mediodía.



“Por disposición de la señora presidente de la Comisión, senadora Alejandra María Vigo,

se comunica a usted que se ha ampliado el temario de la reunión de senadores

previamente programada”, dice la comunicación interna a la que accedió este medio.



La ampliación del temario consiste en la presentación de otra impugnación al pliego de la actual diputada libertaria, en este caso de una particular de Las Grutas.



Noelia Nerina Vázquez, vecina y abogada de la ciudad balnearia, planteó su impugnación al diploma de Villaverde, y de esta manera se sumó a la presentación que había realizado el Partido Justicialista de Río Negro.

Causas por terrenos en Las Grutas



Dentro de los fundamentos de la impugnación presentada por Vázquez están las causas en la justicia que tuvo y tiene la actual diputada en esa villa balnearia por demora en la entrega de terrenos.



En una de esos expedientes Villaverde tiene un embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos, ordenado por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios.



Cabe recordar que la senadora electa por medio de mediaciones prejudiciales cerró dos causas similares durante 2024.

Ayer la legisladora se llamó a silencio cuando intentó ser contactada por Diario RÍO NEGRO.