Plaza Huincul es la primera ciudad donde funciona una delegación de Iadep

En Plaza Huincul quedó habilitada una oficina donde funcionará el Iadep y habilitará la posibilidad de vecinos que quieran acceder a las líneas crediticias y asesoramiento para el desarrollo de emprendmientos. Este espacio permitirá recibir la demanda de Huincul, Cutral Co y Sauzal Bonito. En la inauguración, siete emprendedores y representantes de pequeñas empresas firmaron los convenios para recibir el desembolso por un total de 24 millones de pesos.

La ciudad se transformó en la primera en abrir un espacio de Iadep como parte del proceso de descentralización que lleva adelante el organismo, Iadep. En este caso, se busca dar respuesta a la región Comarca que incluye a Cutral Co y Sauzal Bonito. El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo facilitará la atención de los interesados.

La directora de Iadep, Josefina Codermatz, destacó que esta región es la que menos créditos tramitados tiene. «Estratégicamente fue la decisión de abrir la primera oficina para hacerla llegar a la gente de forma presencial y personal todas las herramientas que tenemos desde Iadep», describió.

La funcionaria destacó que Iadep cuenta con 28 líneas de financiamiento que van orientadas a diferentes públicos: producción, emprendimientos, proyectos s incipientes que aún no se han podido formalizar, hasta Pymes. «Tenemos un abanico de ofertas para todas las personas que desean emprender en la provincia», subrayó.

Se firmaron sieste contratos de asistencia financiera. (Foto: gentileza)

A su vez, el intendente Claudio Larraza, explicó que esta decisión del gobierno provincial reafirma «su compromiso con el desarrollo productivo a través del proyecto de regionalización, creado con el propósito de dar respuesta a las necesidades de los distintos emprendedores y pequeños productores de la comarca y de la provincia”.

La comuna dispuso un espacio para la instalación de la oficina en el Centro Cultural Marité Berbel, sobre avenida del Libertador N°514 en el barrio Central de Plaza Huincul. Funcionará de lunes a viernes de 7 a 14. La oficina está a cargo de Claudio Méndez.

En el acto, además, se firmaron siete contratos de mutuos para que puedan acceder a créditos por el monto total de $24.737.066 que permitirán el desarrollo de diversos emprendimientos.

El dinero será para solventar equipamiento para la agricultura familiar, impulso al autoempleo neuquino y para la reactivación económica mientras que las actividades y servicios a los que se dedican serán productivos, gastronómico, textil y servicios de jardinería.