Día del Medio Ambiente: Todo cuidado en nuestra región, en ocasiones, resulta poco

El cuidar de nuestro entorno no es una tarea fácil. Trabajar tratando de proteger nuestros espacios verdes, tampoco. Y es que mantenerlos lo más intactos posible, lleva tiempo de aprendizaje, enseñanza y perseverancia. No todos entienden que hay que ser respetuosos con la naturaleza. Y es que no todos tienen ese compromiso con los recursos que la tierra nos brinda.

Mario Torres es bombero y trabaja en la Corporación Interestadual Pulmarí. Él está encargado del área de Moquehue. “A nosotros nos toca tanto la parte de incendios forestales como la de interface, de estructura. En la parte del bosque nativo, todos los años hacemos control con el tema de limpieza de caminos. Se controla que los turistas no tiren basura, que no hagan fuego en lugares que no corresponde, que usen los habilitados”, comenta.

Un paisaje limpio. Entre las recomendaciones, se pide a los que visitan la zona que no arrojen basura en cualquier lado.

En cuanto a la parte urbana dice que “pedimos que no acopien ramas secas cerca de las casas, que no arrojen basura, ni vidrios en cualquier parte”. En esa zona hay 500 residentes permanentes y en temporada ese número se triplica. Hay muchas casas de segunda residencias.

“La verdad es que cuesta un montón que la gente entienda que hay que tener cuidado. Que donde se prendió fuego, si no llegaste a tiempo, se incendia todo. Sobre todo en temporada de verano donde las temperaturas son muy altas y está todo re seco. No se detiene enseguida un incendio, porque no todos los lugares tienen la misma densidad en el bosque. Hay partes más tupidas y más peligrosas, por ahí ponemos más atención”, explicó.

Una postal única. Cuidemos nuestro lugar, no cuesta nada.

Solo dos personas recorren un predio de más de 5.000 hectáreas que llega hasta los límites con Chile, aunque este panorama hace 2 años atrás no era así. “Somos dos así que nos repartimos las tareas. Uno hace oficina y el otro recorre el predio. No tenemos horarios porque por ahí te avisan que hay gente haciendo fuego en un lugar prohibido y tenés que salir”, agrega.

La zona la recorren en moto y a veces en vehículos particulares. “En caso de incendio, bomberos y el Destacamento de Incendios Forestales son los que participan. El que llega primero es para hacer el ataque rápido, que se llama. Si de multas hablamos en este departamento, las instituciones no cuentan con recursos, por ahí los que más nos movemos somos los que trabajamos en Pulmarí. La parte de prevención, que tendrían que estar activas (Dirección de Fauna, la de Bosques) son las que menos presencia tienen”, dijo Torres.