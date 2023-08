Día Internacional del Peluquero: 10 consejos para el cuidado del cabello

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero en todo el mundo y también en nuestro país. El origen de la fecha se remonta a muchos años atrás a la nobleza europea, en conmemoración de un rey que tomó la decisión de elevar la jerarquía social de su peluquero. Es curioso que la fecha rinde homenaje al monarca y no al hombre que realizaba el trabajo cuya identidad se desconoce.

Día del Peluquero: el origen en Argentina

En Argentina el Día del Peluquero se celebró por primera vez en 1877, cuando el peluquero y director de teatro Domingo Guillén organizó el festejo en el teatro Coliseo al que concurrió una gran cantidad de profesionales y generó así la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

Años posteriores, en 1940 durante el Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino, se designó oficialmente el 25 de agosto como el Día del Peluquero.

Día del Peluquero: el origen de la fecha

El Rey Luis IX fue decisivo para esta fecha ya que designó a su peluquero como «hombre libre» y así logró elevar su jerarquía social. Esto le permitió dejar de lado su estatus plebeyo como los demás demás profesionales y elevar el reconocimiento.

Cabe destacar que en el siglo XIII trabajar de peluquero no tenía el mismo reconocimiento que el resto de los profesiones. El oficio era ejercido solo para la nobleza que en esa época utilizaba en Europa, y en Francia especialmente, pelucas de gran tamaño y no el cabello natural.

Día del Peluquero: 10 consejos para el cuidado del cabello

– Cortar el pelo a menudo provoca que crezca antes

Para que el cabello crezca de manera más rápida es necesario repasar las puntas, como mínimo, cada dos meses. Porque, ¿sabías que, según los especialistas, el pelo crece, por lo general, 1 centímetro al mes?

– Lavarse todos los días el pelo no es malo

Todo depende de si utilizas o no los productos adecuados para tu tipo de pelo. Existen gran cantidad de cabellos y no todos necesitan ser lavados con la misma frecuencia y la misma intensidad. Lo ideal es que escojas unos productos que se adapten a las necesidades de tu pelo y observes las necesidades de tu cabello en lo que a limpieza se refiere.

– Lavarlo poco o no lavarlo no es bueno

10 consejos sobre el cuidado del cabello – Lavarse el peloTodos los cabellos necesitan ser lavados cada X tiempo. Ningún cabello puede lucir bonito y sano lavándolo con muy poca frecuencia.

– Si te arrancas una cana no te saldrán más en el mismo lugar

Las canas nacen debido a un proceso natural, arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan más.

– Es recomendable desenredar el cabello cuando está mojado

El mejor momento para desenredar el pelo es justo al salir de la ducha. ¿Por qué? Muy sencillo, en esos instantes el pelo, al estar húmedo, está mucho más flexible y, al tirar de él, lo dañamos menos que cuando está seco.

– La caspa no favorece la caída del pelo

10 consejos sobre el cuidado del cabello – CaspaSabemos que la glándula sebácea y el folículo piloso están juntos, pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver. O sea que si tienes caspa, no te preocupes, no favorece la caída del cabello.

– Lavar mucho el pelo no hace que se te caiga más

Los cabellos que se caen al ser lavados son cabellos «viejos» que se pierden ante cualquier traumatismo que un pelo sano resiste. Cada día se suelen desprender una media de 50 cabellos que después vuelven a nacer en el mismo sitio, por lo cual el número total de cabellos siempre permanecerá constante.

– Atarse el pelo puede llegar a romperlo

Si nos atamos el pelo con una goma fina y nos hacemos un recogido muy tirante sí que puede llegar a romperse. Lo ideal sería sujetarlo con horquillas envueltas en tela, ya que son mucho más suaves y no dañan para nada el cabello.