Día Mundial de la Donación de Leche Humana: un gesto de amor que da vida y salud

Catherine y Balthazar, son nombres que están asociados íntimamente a la primera vez que el Banco de Leche Humana de Neuquén logró desnatar el alimento para los bebés que presentan ciertas patologías, debían consumir leche con bajos índices de grasa. Hoy, sus nombres adquieren mayor importancia al celebrarse el Día Mundial de la donación de Leche Humana.

Catherine Mayer pudo alimentar a su bebé nacido prematuramente gracias al Banco de Leche de Neuquén, aún cuando la indicación nutricional que le aportaron los médicos indicaba que debía tener una alimentación sin grasas, por razones de salud.

Balthazar, su hijo nació el 22 de junio de 2021 con 31 semanas. «Nos habían anticipado que iba a estar varias semanas en neonatología. Luego vinieron un problema cardíaco vinculado a la prematurez, un tratamiento con medicación y una posterior cirugía para remediarlo»; contó Catherine. Fue el paso inicial para una relación que se hizo fuerte, con el Banco de Leche Humana.

“Para ese momento tenía mucha producción de leche materna, a pesar de que al principio él tomaba muy poquito, porque son 4 mililitros, 8 mililitros, 12 mililitros. Siempre me sacaba e íbamos guardando porque a futuro él la iba a necesitar. Seguía con mucha leche y ahí es que me proponen si me interesaría donar leche y comenzamos la gestión con el Banco de Leche Humana”, recordó la joven mamá.

Los profesionales le explicaron sobre los métodos de extracción y conservación de la leche, los análisis y estudios que debía realizarse y Catherine comenzó a donar su propia leche. «La primera vez que donó fueron siete litros y su motivación se mantenía con conservadores repletas de frascos durante muchos meses», explicaron desde el ministerio de Salud de la Provincia.

«Con alarmas de noche y alarmas de día siempre me estaba sacando para mantener mi producción, pensando a futuro en Balthazar, porque para mí era recontra importante poder generar ese contacto con él y nunca perdí la fe de que lo iba a poder lograr”, contó hoy ya con su pequeño en casa y saludable.

A mí siempre me movió la causa, porque si yo no tenía para darle a Balthi y él necesitaba todas esas defensas que yo no le podía dar, hubiese querido también que otra persona lo hiciera por mí». Catehrine, mamá donante de leche humana.

Una vez que abandonaron la clínica donde Balthazar estaba internado, el vinculo con el Banco y el compromiso con la donación de leche humana continúa. Los profesionales del centro le acercaban a su domicilio los frascos, las etiquetas y todo lo necesario para almacenar la leche que ella y el pequeño donaban para otros niños.

Pero algo iba a cambiar en la realidad de esa familia. Luego de la cirugía cardíaca de Balthazar, surgieron complicaciones respiratorias y el diagnóstico de quilotorax requería de una alimentación baja en grasas. Catherine ya era una mamá donante pero estaba frente a la posibilidad de no poder darle su leche a su propio hijo.

“De golpe nos llaman del Banco de Leche Humana y nos cuentan que habían gestionado la compra de un instrumento que permitiría desnatar mi leche para Balthazar. En 15 días llegó la máquina y empezaron a hacer todo el proceso y enseguida empezaron a traernos nuestra leche”, agregó la mamá.

«Así fue como la experiencia de Balthazar inició un proceso en la región que permite adecuar la leche humana a necesidades nutricionales específicas, con la calidad requerida y las propiedades inigualables de este alimento natural», comentó la ministra de Salud, Andrea Peve.

“Uno no sabe lo que necesita hasta que no estás ahí. Uno sabe porque escuchó, porque leyó, porque estudió, lo importante que es la leche materna y todas las protecciones que le brinda al niño desde tan chiquito y al prematuro, que es más indefenso y está en un montón de circunstancias especiales. A mí siempre me movió la causa, porque si yo no tenía para darle a Balthi y él necesitaba todas esas defensas que yo no le podía dar, hubiese querido también que otra persona lo hiciera por mí y eso fue lo que me motivó”, concluyó Catherine.

Quiénes pueden ser donantes de leche humana

Cualquier persona que esté amamantando y tenga buenas condiciones de salud puede ser donante de leche humana.

Para ello es necesario ponerse en contacto con el Banco de Leche Humana, o cualquier institución que integre la Red de Leche Humana Neuquén. Se pueden comunicar al WhatsApp +54 9 299-4291453, a la página de Facebook “Banco de Leche Humana Neuquén” o a la página web del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén ingresando al botón del Banco de Leche Humana.

Allí, se les darán las indicaciones e informarán sobre los requisitos, entre los que se encuentra: completar un registro y un consentimiento informado; presentar análisis de laboratorio que será indicado (debe ser renovado periódicamente); no utilizar medicamentos contraindicados para la lactancia materna (consultar en e-lactancia.org para verificar); no consumir bebidas alcohólicas, ni fumar o consumir drogas.

Además, desde la Red de Leche Humana del Neuquén se brinda una capacitación sobre extracción, manipulación y conservación de leche humana y se entrega una guía con toda la información.