Diario RÍO NEGRO entregó el Smart TV del sorteo por el día de la Madre

La alegría llegó hasta General Conesa, donde Melisa Contreras recibió su Smart TV de 40 pulgadas como ganadora del sorteo especial por el Día de la Madre organizado por Diario RÍO NEGRO.

La entrega se concretó esta semana y la ganadora expresó su agradecimiento y felicidad por haber resultado seleccionada entre miles de participantes de toda la región. “Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Siempre compro el diario y participo en los sorteos”, contó al recibir su premio.

Un sorteo que reunió a miles de lectores

Fotos: Alejandro Carnevale.-

El concurso contó con una gran participación de lectores de distintas localidades de Río Negro y Neuquén, que completaron los cupones publicados en la edición papel del diario. La expectativa fue enorme y el sorteo se realizó en la sede central de Diario RÍO NEGRO en General Roca, con la presencia de la escribana pública Eugenia Epifanio y representantes de la empresa.

El evento fue transmitido en vivo por RÍO NEGRO RADIO y RÍO NEGRO STREAMING, durante el programa Ya es Tiempo, para que toda la audiencia pudiera seguir el momento en que la suerte premiaba a las ganadoras.

El mismo día, una estadía soñada en Bariloche

Durante esa misma jornada también se realizó el sorteo en alianza con la cadena Huinid Hoteles, cuyo premio principal fue una estadía de siete días en Bariloche para cuatro personas. La afortunada fue Iara Mercado, trabajadora de una confitería del centro de Neuquén capital, que recibió la noticia mientras estaba atendiendo en su trabajo.

“No lo podía creer, pensé que era una broma”, contó Iara entre risas al enterarse. “Es la primera vez que gano algo, y encima un viaje así, con todo incluido. Es un sueño hecho realidad”, agregó.

El premio mayor incluye alojamiento frente al lago Nahuel Huapi, acceso al spa, traslados y todos los servicios que caracterizan a la reconocida cadena hotelera patagónica.

Más premios y nuevas oportunidades

Desde Diario RÍO NEGRO destacaron la participación masiva del público y confirmaron que habrá nuevos sorteos y campañas especiales hacia fin de año, entre ellos el Premio Rural de Navidad.

Las urnas están habilitadas en agencias, kioscos y estaciones de servicio Global Oil en distintas localidades, para que todos los lectores puedan participar.