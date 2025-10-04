Premio Rural de Navidad: conocé la bomba Pivas que sorteará Diario RÍO NEGRO

Desde este 5 de octubre, y todos los domingos en el suplemento Rural del Diario RÍO NEGRO, los lectores podrán encontrar un cupón para participar del Premio Rural de Navidad. El próximo 23 de diciembre, Río Negro Rural sorteará entre los participantes una bomba Pivas MHS230.

Premio Rural de Navidad: cómo participar

Para sumar chances, los lectores de Diario RÍO NEGRO podrán acceder cada domingo a un cupón. El mismo se encontrará en el suplemento Rural, que acompaña la edición impresa del diario.

Ese cupón deberá ser rellenado con datos personales y de contacto, y luego depositado en urnas dispuestas para tal fin en diferentes puntos de las provincias de Río Negro y Neuquén, que se detellan abajo. El sorteo tendrá lugar el próximo martes 23 de diciembre.

Premio Rural de Navidad: conocé la bomba Pivas que se sorteará a fin de año

La Bomba Pivas MHS230 es un equipo de alto rendimiento diseñado para sistemas de riego, con una capacidad de 1.500 m³/h y un rango de funcionamiento que va de 0 a 1.000 RPM, impulsada por una potencia de 75 HP. Aunque el sistema es cardánico y está pensado para trabajar con tractor, también puede accionarse con un motor eléctrico trifásico o con equipos motrices estacionarios.

El modelo consta de una bomba montada sobre un chasis con ruedas, que facilita su movilidad y posicionamiento en el campo. Incluye además un caño de acople con brida giratoria, una barra de accionamiento cardánico y una manga con suncho para la descarga del agua.

Su instalación es sencilla: se debe acercar el equipo a la barranca y sumergir la turbina. El chasis posee orificios estratégicos para sujetar el equipo al piso, lo que brinda estabilidad.

Río Negro Rural sorteará una bomba Pivas MHS 230. Foto: gentileza Bombas Pivas.

El proceso de conexión incluye orientar y fijar la brida del caño de acople hacia la salida deseada del agua, apoyar el conducto sobre un terraplén o superficie firme y conectar la barra cardánica, en caso de que se elija ese accionamiento.

Si es necesario superar elevaciones en el trayecto del agua, se pueden sumar tramos de cañería rígida de chapa o PVC antes de la conexión con la manga, que debe extenderse en un terreno limpio y llano. El mantenimiento básico consiste en engrasar diariamente las crucetas y las cajas de rodamiento durante el uso, con una frecuencia mayor si el chasis debe permanecer sumergido. En caso de quedar en desuso por varias semanas, se recomienda lavar y guardar el equipo en condiciones adecuadas.

Sobre la versatilidad de la línea de productos, Carolina Sosa, de Bombas Pivas, explicó: “Aparte de la bomba que se va a sortear, hay diferentes modelos de equipos de bombeo Pivas, para distintos caudales. Hay bombas más grandes que la MHS230 para productores con grandes superficies, y más chicas para quienes tienen 20 o 30 hectáreas bajo riego. Muchos productores aprovechan motores estacionarios comprados en remates para accionar la bomba, o incluso tractores chicos. No se requiere una potencia fija: con menos potencia se saca menos agua, y con más potencia no solo aumenta el caudal, sino que además el consumo de combustible resulta menor”.

Premio Rural de Navidad: dónde están las urnas habilitadas para depositar tu cupón

Podés dejar tu cupón completo en las urnas ubicadas en nuestras agencias, en las estaciones de servicio Global Oil y en los kioscos adheridos. También podés entregárselo a tu canillita de confianza.

Agencias de Diario Río Negro

General Roca: 9 de Julio 733

9 de Julio 733 Neuquén capital: Ministro González 290

Ministro González 290 Bariloche: Gobernador Quaglia 115

Gobernador Quaglia 115 Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida

Kioscos adheridos

General Roca: Kiosco Open – Tucumán e Italia Kiosco Gente – Avenida Roca 1155

Bariloche: Negro el 13 – Tiscornia y Onelli Cholita – Tiscornia 141 Botica – Vicealmirante O’Connor 760



Estaciones de servicio Global Oil

Neuquén

Neuquén Capital: PUMA La Anónima – Antártida Argentina 1215 PUMA San Martín y Catriel – San Martín N°1795

PUMA El Puente – Perticone 2445, Puente Carretero



Centenario: YPF Centenario – Expedicionarios del Desierto y Paraguay



Añelo: YPF Añelo 1 – Calle Intendente Tanuz y Calle 01 YPF Añelo 2 – Parque Industrial, Manzana 301, lote 1



San Patricio del Chañar: PUMA El Chañar – Chos Malal y Acceso Principal



Río Negro