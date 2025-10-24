Quién es la neuquina que se ganó una estadía soñada en Bariloche con Diario RÍO NEGRO

Además del viaje a Bariloche, el sorteo entregó un Smart TV de 40 pulgadas, que viajó hasta Río Colorado para su otra ganadora, Melisa Contreras.

La emoción se le notaba en la voz. “No lo podía creer, pensé que era una broma”, contó Iara Mercado, vecina del barrio Las Malvinas de Neuquén capital, apenas atendió el teléfono y escuchó que había ganado el viaje a Bariloche del sorteo especial del Día de la Madre de Diario RÍO NEGRO, en alianza con Huinid Hoteles.

Escuchá a Iara en RÍO NEGRO RADIO:

Iara estaba trabajando en una céntrica confitería en la esquina de Tucumán y Alberdi, cuando recibió la llamada que le anunciaba su premio. “Estaba atendiendo y escuché el teléfono. Dije ‘¿quién será?’ y no me lo esperaba ni de casualidad. Es la primera vez que gano algo”, dijo entre risas.

El premio: siete días en Bariloche

Fotos: Alejandro Carnevale.-

El sorteo, que reunió miles de cupones de toda la región, tuvo como premio mayor una estadía de siete días para cuatro personas en las instalaciones de Huinid Hoteles, una de las cadenas más reconocidas de la Patagonia.

Las habitaciones con vista al lago, el spa, el confort y la atención personalizada hacen que la experiencia sea mucho más que un simple viaje: un verdadero descanso en contacto con la naturaleza.

Además, el premio incluye los traslados: si la ganadora viaja en auto, se cubrirá el gasto de combustible; si elige hacerlo en transporte, el pasaje está incluido. “Cuando me contaron eso, no lo podía creer. Es un premio enorme”, dijo Iara, todavía sorprendida.

Un sorteo compartido

La joven trabaja todos los días en la confitería y, como muchos otros participantes, completaba los cupones que venían con la edición papel del diario. “Nos turnábamos con mi compañera: un día ella, un día yo. Así toda la semana. Siempre tenemos el diario ahí en el mostrador”, contó entre sonrisas.

El sorteo se realizó en la sede central de Diario RÍO NEGRO, en General Roca, con la presencia de la escribana pública Eugenia Epifanio y representantes de Editorial RÍO NEGRO.

El evento fue transmitido en vivo por RÍO NEGRO RADIO y RÍO NEGRO STREAMING, durante el programa Ya es Tiempo, permitiendo que los lectores de toda la región siguieran el momento en que la suerte tocó la puerta de Iara.

“Gracias a ustedes por hacer siempre sorteos y cositas para nosotros”, dijo la ganadora, que no ocultó su alegría ni su sorpresa. “Ojalá la suerte me acompañe otra vez más adelante”, agregó entre risas.

Más premios y nuevas oportunidades

Además del viaje a Bariloche, el sorteo entregó un Smart TV de 40 pulgadas, que viajó hasta Río Colorado para su otra ganadora, Melisa Contreras de General Conesa.

Desde Diario RÍO NEGRO te contamos que se vienen nuevas campañas y sorteos especiales para fin de año, incluyendo el Premio Rural de Navidad, con urnas habilitadas en agencias, kioscos y estaciones de servicio Global Oil de toda la región.