Dolor en Chubut por la muerte del docente y fundador de la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB

La comunidad universitaria de la Patagonia lamenta la muerte de Juan Carlos Smith, director del Servicio Jurídico Permanente y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en Comodoro Rivadavia, Chubut. Dejó un gran legado como fundador de la Orquesta Sinfónica de dicha institución.

Desde la UNPSJB, destacaron que Smith fue una figura emblemática. Los colegas y estudiantes recordaron su profesionalismo en el ámbito legal y docente. Sin embargo, fue su profunda calidez humana y su pasión por el arte lo que verdaderamente distinguió su trayectoria.

«La memoria del Dr. Smith permanecerá en nuestra universidad, y su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de estudiantes y profesionales. Su contribución a nuestra institución será recordada con gratitud y respeto», comunicaron desde la UNPSJB.

Y recalcaron: «Su partida deja un vacío en nuestra comunidad universitaria».

«Inmensas gracias por todo lo enseñado»: despiden al docente y músico de Chubut

La UNPSJB comunicó el fallecimiento de Smith en sus redes sociales. De inmediato, sus colegas y estudiantes comenzaron a dejar sus mensajes de despedida.

«Siendo docente de ingeniería, elegí ser su alumna de la vida y cursé su cátedra de Filosofía a cargo del brillante Profesor Juan Carlos Smith. Inmensas gracias por todo lo enseñado», comentó Paula.

Máximo también compartió su tristeza por la muerte del músico. «Además de haber sido uno de los mejores docentes de la Facultad, era una persona de esas con las que uno disfrutaba cruzarse, por su bonhomía, su amabilidad y su sabiduría. Q.E.P.D», contó.

La publicación acumuló decenas de mensajes que reflejaron el cariño que le tenía la comunidad de Chubut. «Gran persona, gran profesor. Nos deja un profundo dolor a todos los que tuvimos el placer de ser sus estudiantes», agregó Mariela.

Despedirán al docente de Chubut este lunes 10 de noviembre

Las autoridades de la UNPSJB, en un comunicado oficial, expresaron sus más sentidas condolencias a familiares, amigos, colegas y estudiantes del docente Smith, ofreciendo su acompañamiento en este difícil momento de duelo.

Los familiares y amigos comunicaron que la despedida final se realizará el lunes 10 de noviembre a las 14. El cortejo se congregará en cercanías del Hotel Su Estrella, desde donde partirá hacia la sala Crematoria, en un momento para rendir homenaje a su memoria.