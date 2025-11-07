Jubilados desaparecidos en Chubut: detectaron un olor «putrefacto» cerca de donde hallaron la camioneta

Este viernes la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), tomó un nuevo camino a partir de un olor «putrefacto» en uno de los rastrillajes. El dato llamó la atención de los investigadores, ya que fue detectado cerca de donde hallaron la camioneta, una zona ya peritada.

Las últimas tareas tuvieron un recorrido de varios kilómetros que tuvieron como punto de partida tanto el lugar donde se produjo el hallazgo del vehículo, como así también el sector que registró la última ubicación del GPS del teléfono celular de la mujer.

Según precisó El Chubut, la pesquisa incluyó las inmediaciones de las rutas 1 y 3, la playa de Restinga Alí, cañadones y la ladera de un cerro.

En este último punto fue que, en los últimos días, efectivos policiales detectaron «fuertes olores de putrefacción», lo cual llamó la atención. Por el momento, no se reportaron novedades sobre el rastrillaje.

Asimismo, la búsqueda sumó un dron para cubrir un radio de 6 kilómetros de forma aérea y se relevó de forma terrestre el cañadón en dirección al mar, en un recorrido de 9 kilómetros.

De los diversos operativos participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP); las Divisiones de Búsqueda de Personas; Canes y Montada; Infantería; la representación provincial del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina y personal de los Bomberos Voluntarios de Trelew y Bahía Blanca.

Cuál es el rol del mar en la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, brindó más detalles de la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales este jueves. El funcionario habló sobre las pocas probabilidades de encontrarlos con vida cerca del mar y sobre cómo avanza la hipótesis del homicidio que presumen algunos familiares.

“Hoy se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido, y esta vez buscamos a personas sin vida”, indicó Iturrioz en contacto con Diario Jornada.

En este sentido, sostuvo que si bien la esperanza de las familias en hallarlos con vida se mantiene, la «lógica» indica que es «muy difícil» un hallazgo en esas condiciones: «No es imposible, pero sí complicado».

Asimismo, mencionó que se sumó un equipó de Santa Fe con tecnología de alta sensibilidad para detectar signos vitales bajo tierra o escombros. «Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra o escombros. Tienen unos aparatos terrestres, como ‘tortugas’ que detectan respiración, latidos, etc.”, explicó.

A su vez, acotó que la búsqueda se extendió por toda la zona costera de la provincia porque «si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos».

Por último, dijo que la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la Brigada de Investigaciones e informó que una de las familias «analiza» contratar un experto para profundizar esa línea de investigación.