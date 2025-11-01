Cómo son los sumideros de Chubut donde buscan a la pareja desaparecida

Quienes encabezan la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados que desapareció el 11 de octubre pasado al norte de Comodoro Rivadavia, barajan la posibilidad de que hayan caído en uno de los tantos sumideros de Rocas Coloradas próximos al lugar donde quedó encajada su camioneta Toyota Hylux.

Sin embargo, hay cientos de estos sumideros en la zona y revisarlos uno por uno implica un altísimo riesgo por desmoronamiento.

El doctor en Geología Nicolás Foix, investigador del Conicet y docente de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, conoce como nadie ese sector ya que su tesis doctoral estuvo focalizada en esa zona 20 años atrás. Además, conformó el equipo que elaboró el proyecto para declarar el área Rocas Coloradas como zona protegida.

El sector donde buscan a los jubilados está ubicado a 50 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. Está atravesado por la Ruta Provincial 1, que va desde esa localidad hasta Camarones, por la parte costera. «La primera parte está intransitable, no es de tránsito habitual. Se había iniciado una provincial, pero con las tormentas no se avanzó. Solo acceden 4×4, motos. Los fines de semana llegan muchos pescadores en jeep. Es de uso habitual para la gente de Comodoro Rivadavia que conoce bien la zona», describió Foix.

Hay todo tipo de sumideros de varios tamaños. Foto: gentileza

No hay agua dulce en ese sector que es sumamente árido. «Tiene colores bonitos, son rocas vistosas de varios colores que las vuelven un atractivo en la región. Es un paisaje similar al de Talampaya aunque no tiene tanto relieve«, acotó.

Geológicamente, el área se conoce desde hace más de 100 años por los trabajos de los hermanos Ameghino, pioneros en la paleontología de la zona. Y desde entonces, se han encontrado mamíferos fósiles. Se estima que esas rocas tienen menos de 66 millones de años, es decir que se formaron después de la extinción de los dinosaurios.

«Son rocas arcillosas, blandas que se erosionan con facilidad. Terminan generando formas curiosas y el agua genera, a la vez, estos conductos. De manera vulgar, se los llama sumideros y el término en inglés es piping«, detalló.

El último jueves, Foix, junto a otros docentes de Geología y Geografía, fueron convocados por la División de Búsqueda de Personas de la Policía Provincial para recorrer las zona donde encontraron la camioneta de la pareja desaparecida a fin de ofrecer un relevamiento.

«No hay un número determinado de sumideros. Hay cientos de estas formas, quizás miles. Todo depende del área. Ayer vimos, por lo menos, 30 o 40 sumideros. Los tamaños, incluso, varían de unos pocos centímetros hasta un par de metros de diámetro. Son oquedades grandes», puntualizó.

Mencionó que algunos de estos conductos pueden tener salidas; otros no. O bien la salida puede ser más chica que la entrada. «Muchas veces, como la roca es tan blanda termina colapsando por su propio peso. Por eso, en algunos casos, uno puede ver la abertura rellena con material. Terminan colapsándose por su propio peso. A veces, hay algo de vegetación que tapa la abertura», aseguró.

La mayoría son verticales aunque también hay algunos inclinados. Foix advirtió que «han trascendido videos de gente que se ha metido en alguno y transita por adentro. No se recomienda, pero la gente lo hace. Hay riesgo de desmoronamiento. Quizás uno no pueda volver a subir porque no tiene de dónde agarrase o se derrumba«.

Mucha gente ingresa a los sumideros pero es riesgoso. Foto: gentileza

«¿Tienen relieve?», se consultó. «No -respondió-, están del nivel del piso hacia abajo. Uno se encuentra con una pequeña depresión, son como embudos. De modo que uno puede caminar distraído, resbalarse y caerse».

Días atrás, en diálogo con diario RÍO NEGRO, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, barajó la posibilidad de que Kreder y Morales se hayan caído. Sucede que no hay ningún rastro. «Sucede que hablamos de dos personas de avanzada edad y los investigadores no creen que hayan podido caminar demasiado desde donde quedó la camioneta», dijo Foix.

Las autoridades que encabezan la investigación bajaron cámaras con sogas en algunos sumideros. Pero son muchos. Ahora evalúan usar radares de penetración de tierra GPR que permiten observar por debajo de la tierra.

«Hablamos de kilómetros y kilómetros. Cerca de las lomas en Comodoro, se pueden ver estos huecos y se siguen viendo 50 kilómetros al norte. Mientras estas rocas estén presentes, estas formas también están ahí. No es único en el país. Hay otros paisajes famosos con cavernas, estalactitas que tienen un parecido a estas formas, pero esas oquedades se forman por disolución, es como una sal que se disuelve», concluyó.