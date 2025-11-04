Cierra una emblemática juguetería en Chubut: sus dueños bajan las persianas tras más de 40 años

Lilán, una de las jugueterías más emblemáticas de Trelew, anunció su cierre definitivo. El matrimonio propietario, Rubén Cambra y María del Carmen, que dedicó 40 de los 50 años de trayectoria del local al rubro de juguetes, tomó la decisión ante la marcada caída de las ventas y el agotamiento personal.

Según explicó Rubén Cambra a Diario Jornada, la situación económica es “muy mala” y el negocio “ya no marcha como tiene que marchar”.

El comerciante graficó la crítica situación al señalar que, en ocasiones, “pasan tres días y no abrimos la caja”.

Rubén Cambra, dueño de la juguetería Lilán, anunció el cierre tras 40 años. Foto: Diario Jornada.

A esto sumaron también un cambio en los hábitos de consumo de los más jóvenes, quienes muestran menos interés en los juguetes tradicionales debido al avance de la tecnología.

Ahora, la pareja se enfoca en liquidar todo el stock restante de mercadería del comercio ubicado en , ofreciendo descuentos significativos, con el objetivo de aprovechar la temporada de «fiestas» antes de bajar definitivamente las persianas.

Los propietarios manifestaron su deseo de descansar y disfrutar de su familia y nietos, tras décadas de dedicación al comercio.

Se expande la falta de ventas en Trelew

El cierre de la juguetería Lilián no es un caso aislado en Trelew. Según trascendió el medio local, en el centro de la ciudad se replican los carteles de liquidación por cierre, mientras otros comercios intentan atraer clientes con ofertas de hasta el 50% en sus productos.

En este sentido, la lista comercios con reconocida trayectoria que recientemente también cerraron sus puertas en el último tiempo en la ciudad incluye a Etam, Amici indumentaria, Lady Stork, Indy y Distribuidora Brian.

Comerciantes chubutenses mencionaron que una alternativa recurrente para subsistir es la eliminación de empleados, ya que, sumado al alto costo de alquiler y servicios, no pueden afrontar el pago de salarios. Según estimaron, en una jornada de ocho horas de trabajo en un comercio puede generar ventas de apenas 30.000 pesos.