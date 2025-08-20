Dolor por la muerte de Eduardo Paris: fue concejal en Cipolletti y defensor de los derechos humanos

Una triste noticia golpea estas horas a Cipolletti. Murió Eduardo Paris, una de las personas secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar. Era nacido de la localidad rionegrina. Fue concejal y defensor de los derechos humanos.

París fue secuestrado y torturado en 1976. Fue llevado en un vuelo clandestino al Centro de Detención “La Escuelita” en Bahía Blanca.

Fue uno de los testigos que declaró en los juicios que se hicieron en Neuquén por delitos de lesa humanidad. Allí contó que fue secuestrado mientras trabaja en su oficina del banco.

Paris también fue un exmilitante del Partido Intransigente.

Eduardo Paris, entre los trasladados a Bahía Blanca

El juicio, el séptimo «Escuelita» en la jurisdicción Neuquén, se basó en 20 de los 22 traslados clandestinos documentados entre el 12 y el 16 de junio de 1976.

Se probó que hubo tres viajes nocturnos que salieron del aeropuerto Juan Domingo Perón de Neuquén con destino al centro clandestino del V cuerpo de Bahía Blanca. En el primero fueron llevados tabicados y atados, con signos evidentes de tortura: Darío Altomaro, César Giliberto, Susana Mujica, Eduardo París, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Alicia Villaverde.

«No esperaba que te fueras así»: la despedida a Eduardo Paris

Una de los que lo despidió a Eduardo Paris, al conocerse la noticia de su fallecimiento, fue Priscilla Ottón Araneda, dirigente del Frente de Izquierda. «Viejo Paris, me sorprendió la noticia, no esperaba que te fueras así, tan rápido. Me respondiste un estado hace 10 días en el que mirábamos con Lolin, en su última aparición pública, el hito que cuenta sintéticamente cómo se creó la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle…»A quien escudriñas así, gato montés presto al ataque?», expresó en su red social.

Y agregó: «Cada tanto, me sorprendías con una llamada para contarme algo que te había gustado o no; de tu preocupación por el estado actual de cosas en el país; por tu necesidad de seguir diciendo en voz alta que hay que pararse contra tocar las injusticias, sin demora. Te voy a extrañar…no llegué a tomarme los mates…te voy a extrañar».