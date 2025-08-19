ATE cargó contra Tania Lastra por controles para los porteros de las escuelas rionegrinas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Río Negro, advirtió sobre «falsas denuncias contra porteros de escuelas» de Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, que «pretende convertir a los trabajadores en culpables directos» del «deterioro de la educación pública» y lo atribuyó al «discurso electoral».

En declaraciones radiales la funcionaria señaló que el gobierno evalúa «algún tipo de sistema» para garantizar «el presentismo dentro del Ministerio de Educación» y marcó, especialmente, que «mucho tiene que ver con que los porteros se ausentan de su trabajo o tienen inasistencias reiteradas».

Lastra dijo reconoció que «estamos buscando una alternativa» porque «así como podemos controlar el ausentismo, se debe hacer lo mismo con la asistencia».

Rodrigo Vicente, titular del gremio, salió al cruce de las afirmaciones de la funcionaria y sostuvo que «toda la comunidad sabe que los porteros son los primeros en llegar y los últimos en irse de las escuelas, y ahora la secretaria de la Función Pública pretende hacer de ellos los únicos culpables en base al discurso que los funcionarios creen necesario para la campaña electoral».

Para ATE es «inmoral el hostigamiento a los trabajadores de la Educación, a quienes el Gobierno pretende ensuciar mientras hay escuelas en condiciones deplorables, trabajadores con contratos precarios y relaciones laborales por Horas Cátedra realizando tareas del personal de planta permanente».

Por otra parte, el gremio «volvió a denunciar un grosero retraso sin justificativos de las recategorizaciones dejando a muchos trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza» y «dejando a quienes tienen más de 35 años de trayectoria con jubilaciones de miseria».

El gremio agregó que «el Ministerio de Educación no da respuesta a las problemáticas planteadas en reuniones anteriores, mientras éstos se agravan» y «no descartó la definición de nuevas protestas».

Por el Convenio Colectivo, nuevo cruce de UPCN

ATE también cuestionó la situación que se plantea con los trabajadores de la Salud «que se ven forzados a triplicar su jornada laboral como única manera de acceder a un ingreso digno, además de garantizar, debido a la falta de personal, la cobertura de todos los servicios, debiendo realizar jornadas de 16 a 24 horas, sin contemplar sábados, domingos o feriados».

Ene se sentido recordó la «falta del Convenio Colectivo de Trabajo» tanto general como sectorial y destacó que «la deficiencia en salud no es responsabilidad del trabajador, sino de un Estado que aún no ha dado respuesta a deudas históricas».

La mención del CCT provocó una respuesta por parte de UPCN: «Estamos convencidos de que ningún Convenio Colectivo de Trabajo, por más amplio que sea, podrá atender de manera integral las problemáticas del sector si no incluye la discusión salarial como eje central».

La alusión fue más directa al señalar que «coincidimos en que los trabajadores no deben ser responsabilizados por el colapso de un sistema que arrastra deudas históricas. Sin embargo, también es necesario señalar que no basta con denunciar estas falencias».

«Reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores del Estado rionegrino y reiteramos que las soluciones deben surgir de espacios de negociación responsables, con participación real y sin exclusiones, pero que también pongan el salario y las condiciones laborales en el centro de la discusión».

UPCN no participó en los encuentros anteriores para la elaboración del CCT porque siempre cuestionó que no se analiza la cuestión salarial.