Donación de sangre: Neuquén resiste la baja, pero llama a no bajar la guardia

El Hospital de Clínicas de Buenos Aires advirtió sobre una caída del 30% en las donaciones de sangre durante el receso invernal y reavivó el debate sobre el abastecimiento de los bancos de sangre en todo el país. La situación sirve para analizar qué ocurre en el sistema de salud neuquino y aunque el panorama local muestra balances positivos, persisten desafíos que exigen mantener el compromiso.

«El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica» expusieron desde el Departamento de Hemoterapia del hospital porteño. Advirtieron que la situación compromete seriamente las reservas para cirugías, emergencias y tratamientos oncológicos, recordando que nueve de cada diez personas van a necesitar una transfusión en algún momento de su vida. Además, explicaron que durante los recesos la llegada de donantes cae en un momento donde la demanda médica no frena, por lo que renovaron el llamado a la comunidad para acercarse a donar, destacando que una sola extracción lleva menos de una hora y puede salvar hasta tres vidas.

En Neuquén la situación difiere y, aunque el balance es positivo, desde los organismos de salud insisten en que no hay que bajar la guardia y es fundamental que la gente se siga acercando a donar.

Según los datos registrados durante el primer semestre del año por el Centro Regional de Hemoterapia, la provincia atraviesa un escenario de crecimiento en el compromiso voluntario, donde el 68% de las extracciones realizadas en toda la red pública provincial correspondieron a donantes voluntarios y habituales, superando el 62% alcanzado en el mismo período del año anterior.

Romina Barufaldi, médica y especialista del Centro Regional de Hemoterapia, explicó que la concurrencia en el centro creció de manera notable, pasando de 896 donantes en el primer semestre del año pasado a 1.436 en lo que va de este período. Al indagar sobre las razones detrás de ese incremento, la referente del área explicó que la clave estuvo en el trabajo continuo de fidelización que realizan con la comunidad.

«Hemos hecho que las personas que han venido a donar, las volvemos a invitar a los tres o cuatro meses. También así logramos que los donantes que eran de reposición (que vinieron a donar a nombre de alguien) los registremos como donantes voluntarios», expuso. Sin embargo, en las colectas externas que se realizan en distintas instituciones se registró una ligera baja, al pasar de 536 a 492 personas. «Creemos que falta un trabajo más cercano y comprometido con la promoción», señaló.

El gran desafío del sistema sigue siendo el impacto que generan los recesos de invierno y de verano. Durante las vacaciones, la interrupción de las rutinas habituales provoca que la gente postergue la donación, pero el verdadero problema asistencial no se vive en la semana de descanso sino un mes después.

Barufaldi observó que «algunos se acercan a donar en vacaciones, pero son los menos; la mayoría aprovecha el día laboral para salir un ratito del trabajo e ir a donar, mientras que en las vacaciones están fuera de sus tareas», lo que reduce notablemente la asistencia habitual.

La referente remarcó este aspecto al advertir que «el impacto real es a la vuelta, porque continúan los requerimientos y nos quedamos sin reserva«, recordando además que el stock de glóbulos rojos tienen un límite estricto de duración y que «se acaban en 40 días».

Por este motivo, desde el equipo de Hemoterapia buscan instalar un cambio de hábito en la población para garantizar el stock en los momentos de mayor escasez. La referente neuquina enfatizó cuál es el mensaje central que buscan transmitir a la sociedad: «Es súper importante que nos acerquemos por lo menos dos veces al año, y sería ideal que sea en enero o febrero».

De este modo, Neuquén demuestra que aunque la solidaridad crece, la clave está en no dimitir. Para que a nadie le falte sangre en un hospital no alcanza con acordarse solo cuando un familiar o un amigo la necesita. Barufaldi remarcó: frente a esas épocas del año en las que las reservas bajan, alcanza con tomarse un ratito, un par de veces al año, para ir a donar y darle tranquilidad a quienes lo están necesitando.

Donación de plaquetas

A la par de las extracciones habituales de sangre, Neuquén trabaja para fortalecer la donación de plaquetas por aféresis, una técnica donde una máquina separa únicamente este componente y devuelve el resto de la sangre al donante.

Barufaldi destacó la enorme eficiencia de este procedimiento al explicar que «permite que de un solo donante obtengamos lo equivalente a 6 a 12 donaciones de sangre«. Este recurso resulta vital para pacientes en tratamientos complejos, pero requiere una logística muy precisa porque «las plaquetas solo duran cinco días y el kit utilizado representa un costo muy elevado.

Debido a esta limitación y al valor económico de los insumos, la donación por aféresis no se realiza de forma libre sino bajo un esquema coordinado. Desde el centro convocan directamente a las personas registradas únicamente cuando surge la necesidad concreta de un paciente, requiriendo además donantes con características específicas que soporte un proceso de entre 60 y 90 minutos, y estudios previos en el caso de las mujeres para evitar complicaciones transfusionales.

Guía práctica para el donante de sangre

Repasá los requisitos para saber si podés sumarte a la red de donantes voluntarios:

Edad y requisitos físico: Tener entre 18 y 65 años y un peso superior a los 50 kg.

Tener entre 18 y 65 años y un peso superior a los 50 kg. Estado general: Sentirse bien de salud al momento de asistir.

Sentirse bien de salud al momento de asistir. Preparación: No ir en ayunas. Se sugiere desayunar normalmente y beber abundante agua antes y después del proceso.

No ir en ayunas. Se sugiere desayunar normalmente y beber abundante agua antes y después del proceso. Requisito: Deben haber pasado 12 meses desde la realización de tatuajes, piercings o acupuntura.

Deben haber pasado 12 meses desde la realización de tatuajes, piercings o acupuntura. Antecedentes médicos: Haber transcurrido más de 6 meses desde la última cirugía.

Haber transcurrido más de 6 meses desde la última cirugía. Identificación: Concurrir con DNI.

Concurrir con DNI. Periodicidad: Hombres pueden donar hasta 4 veces al año; mujeres, hasta 3. El intervalo mínimo entre extracciones es de 3 meses.

Hombres pueden donar hasta 4 veces al año; mujeres, hasta 3. El intervalo mínimo entre extracciones es de 3 meses. Criterios de exclusión: No pueden donar mujeres embarazadas ni personas con parejas sexuales inestables o conductas de riesgo en el último año.



Para donar plaquetas los requerimientos son los mismos que para donar sangre, pero se exige también no tomar aspirina, antiinflamatorios o calmantes en las últimas 72 horas y tener buena red venosa.