Ráfagas de hasta 80 km/h en el Alto Valle y más nieve en la cordillera: el pronóstico para el inicio de agosto

Empezó agosto y el frío no afloja en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta por nieve y lluvias para la cordillera, mientras que en la región del Alto Valle el viento será el gran protagonista.

Según el organismo, en los valles se prevén ráfagas de hasta 80 km/h y no se descartan nuevas precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 11 °C y una mínima de 4 °C. A diferencia de los días anteriores, la probabilidad de lluvia será casi nula; sin embargo, persistirá la inestabilidad, por lo que el cielo estará nublado y no se descarta algún chaparrón aislado.

El factor determinante será el viento, ya que este registrará velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de casi 80 km/h. La franja horaria de mayor intensidad será entre la tarde y la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 11°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Neuquén:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura máxima llegará a los 11°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

La cordillera bajo alerta: detalles del pronóstico

La cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén estarán bajo alerta este sábado 1 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo temporal con intensas nevadas -que dejarán acumulados de entre 20 y 40 cm en zonas altas y de 10 a 30 cm en áreas bajas-, acompañadas de lluvias persistentes de entre 10 y 20 mm.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Tarde: Lluvias fuertes con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 2°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: Se prevén nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -1°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.