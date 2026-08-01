Estado de las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro hoy, 1 de agosto: cómo sigue el corte por el derrumbe en Siete Lagos
Vialidad actualizó el estado de los caminos cordilleranos y detalló cuál es la situación en la Ruta 40, precisamente en el tramo afectado por un derrumbe a pocos kilómetros de San Martín de los Andes.
Un nuevo temporal invernal afecta a la Patagonia y complica el tránsito en las principales rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro. Ante el pronóstico de lluvias persistentes e intensas nevadas para este 1 de agosto, repasamos el estado de los tramos más concurridos, en plena temporada de recambio por las vacaciones de invierno.
Cómo sigue el corte en la Ruta 40 por el derrumbe en Siete Lagos
Vialidad Nacional informó la reapertura parcial de la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2208,7, en el tramo Siete Lagos (Neuquén), tras las restricciones aplicadas por el mal tiempo y el riesgo de desprendimientos.
Según el comunicado oficial difundido el viernes 31 de julio, la circulación estará permitida durante este sábado 1 y domingo 2 de agosto en el horario de 8 a 22.
Ante las alertas meteorológicas vigentes por lluvias en la zona, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad mantendrán un monitoreo permanente del sector. Por este motivo, el esquema de tránsito podría modificarse si las condiciones empeoran.
Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores extremar los cuidados por la temporada invernal, respetar las velocidades máximas y la señalización del personal, y recordó que la portación de cadenas para nieve sigue siendo obligatoria.
El estado de rutas cordilleranas
Según el último reporte oficial, las rutas cordilleranas se ven afectadas por la inestabilidad climática, por lo que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos. Asimismo, Vialidad solicitó evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia. A continuación, el estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|Resto del corredor (El Bolsón – Bariloche / Zapala – Chos Malal)
|🟡 Habilitada con precaución
|Asfalto mojado con parches de hielo en zonas sombrías y cotas altas. Heladas fuertes matinales en la zona norte y cordillerana.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Bancos de niebla matinales en valles bajos. Calzada húmeda por riego salino, con formación de hielo negro en la Bajada de Collón Curá y puentes.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por fauna silvestre sobre la traza.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Operativa en horario del paso internacional. Calzada mojada, presencia de aguanieve en sectores altos y baja adherencia por heladas.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Formación de placas de hielo sobre la calzada y viento fuerte en alta montaña. Equipos de despeje y saladores trabajando de forma continua.
|Portación obligatoria de cadenas. Transitabilidad sujeta a ventanas climáticas.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Nieve e hielo en sectores sombríos. Desvíos de obra con serrucho y barro entre Jacobacci y el empalme con RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|En Río Negro: calzada de ripio poceada con barro y placas congeladas. En Neuquén: tramo al Paso Pichachén cerrado por temporada invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Intenso tránsito pesado vinculado a la actividad petrolera. Calzada húmeda, desvíos por obras y baches en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada con acumulación de barro en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por agua y sedimento en badenes.
|Extremar cuidado en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio poceado y pesado por barro. Acumulación de nieve e hielo entre Primeros Pinos y el empalme con RP 23 (Litrán).
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado con presencia de barro. Hielo sobre la traza en la Cuesta de Rahue y zonas de sombra. Desvíos por obras de asfalto.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio muy deteriorada, con huellas de barro y escarcha congelada por bajas temperaturas matinales.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
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