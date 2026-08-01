Estado de las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro hoy, 1 de agosto: cómo sigue el corte por el derrumbe en Siete Lagos

Un nuevo temporal invernal afecta a la Patagonia y complica el tránsito en las principales rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro. Ante el pronóstico de lluvias persistentes e intensas nevadas para este 1 de agosto, repasamos el estado de los tramos más concurridos, en plena temporada de recambio por las vacaciones de invierno.

Cómo sigue el corte en la Ruta 40 por el derrumbe en Siete Lagos

Vialidad Nacional informó la reapertura parcial de la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2208,7, en el tramo Siete Lagos (Neuquén), tras las restricciones aplicadas por el mal tiempo y el riesgo de desprendimientos.

Según el comunicado oficial difundido el viernes 31 de julio, la circulación estará permitida durante este sábado 1 y domingo 2 de agosto en el horario de 8 a 22.

Ante las alertas meteorológicas vigentes por lluvias en la zona, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad mantendrán un monitoreo permanente del sector. Por este motivo, el esquema de tránsito podría modificarse si las condiciones empeoran.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores extremar los cuidados por la temporada invernal, respetar las velocidades máximas y la señalización del personal, y recordó que la portación de cadenas para nieve sigue siendo obligatoria.

El estado de rutas cordilleranas

Según el último reporte oficial, las rutas cordilleranas se ven afectadas por la inestabilidad climática, por lo que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos. Asimismo, Vialidad solicitó evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia. A continuación, el estado de las vías más transitadas de la región: