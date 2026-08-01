La ropa de nieve sigue la moda: crece el alquiler de outfits fashion en Bariloche

Los equipos de nieve holgados, de colores apagados, que dejaban pasar la humedad al primer contacto son parte del pasado. La oferta de outfits de nieve modernos y térmicos, que combinan elegancia con vanguardia, cautiva a las brasileñas y paraguayas que vacacionan en Bariloche.

La tendencia entre las turistas que buscan alquilar ropa de nieve con estilo, como enteritos entallados con estampas y piel, crece y se convierte en un nuevo nicho. Este interés ahora también se extiende a los hombres que buscan no quedar afuera.

Los especialistas coinciden en que tiempo atrás, los turistas solo buscaban protección del frío; hoy el alquiler de ropa de nieve forma parte de la experiencia e incluso, se busca un modelo distinto para cada excursión.

«La están rompiendo los ‘macacões’ -unos monos- que son entallados y térmicos -aunque evitan que la transpiración salga-. Están buenísimos y son impermeables. Y hacen una figura más esbelta», admitió César, de Nevasca, un comercio de alquiler de ropa de nieve que promociona conjuntos completos para toda la familia con la leyenda: “De la montaña a la ciudad. Looks diseñados para un invierno elegante, cálido y poco convencional”.

La tendencia surgió en Europa y el año pasado, llegó a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Conjuntos extremadamente entallados con colores llamativos -incluso flúor-, lisos o con dibujos. Botas de nieve, llamada Moon Boot, de vistoso color plateado o dorado. Negras, rojas o, con brillos. Abrigos de pieles, cortos y de mangas amplias, en distintas tonalidades. La variedad sorprende.

«Los equipos son forrados y térmicos; de modo que no pasa el viento. Los macacões vienen en color rosa, naranja, rojos. Cuanto más coloridos sean, mejor. Y muchos vienen con piel», recalcó y agregó que ahora, «la tendencia son los equipos más retro, con líneas en V. Eso la está rompiendo».

La tendencia surgió en Europa y el año pasado, llegó a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Destacó también el uso de abrigos de piel que permiten quitarlo al término de la experiencia en la nieve, para comer. «Solo te sacás el abriguito y quedás adentro del restaurante o donde vayas con el equipo», dijo.

Esta tendencia comenzó en Europa y desde el año pasado, se instaló en Bariloche. Desde Nevasca se hicieron algunos pedidos de equipos para evaluar cómo funcionaba y el éxito fue rotundo.

Ahora, la demanda no solo corresponde a las mujeres sino también en los hombres. «Son todos cerraditos y tienen cierre en la cintura para estar más cómodo. O por si quieren ir al baño. Esto apasiona a los brasileños, los paraguayos pero también a los colombianos y mexicanos. El lema es: ‘Si vamos a esquiar, lo hacemos con todo’ «, aseguró César.

Crece la demanda entre las brasileñas y las paraguayas. Foto: Chino Leiva

La demanda de estos equipos comenzó en junio pese a que todavía no había mucha cantidad de nieve. Por estos días, desborda en medio de la temporada de invierno, con altísima presencia de brasileños.

«¿Qué busca el público? Estar calentito, pasarla bien en la nieve, pero además lucir bien. Estar a la moda. A las brasileñas les gusta mucho sacarse fotos, entonces ofrecemos buena calidad pero a la vez variedad ya que buscan un equipo distinto para cada paseo», advirtió y valoró que «suelen ser muy divertidos y buena onda y, suelen mandar fotos con los equipos a las redes sociales».

La demanda incluye a adultos y niños y los talles van desde el extra small o al extra large. El costo es de 90.000 pesos por día (incluye el enterito, las botas Moon Boots, guantes y antiparras).