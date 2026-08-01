¿No sabés qué leer? Estos son los seis elegidos de la Librería Lecton para esta semana

Autopsia

Patricia Cornwell

Antes de que el thriller forense se convirtiera en un subgénero con reglas propias, Patricia Cornwell ya había demostrado que era capaz de combinar el suspenso clásico con un conocimiento minucioso del trabajo médico-legal.Ella misma trabajó trabajó en la oficina del Chief Medical Examiner de Virginia como analista informática, asistió a autopsias, tomó cursos de ciencias forenses y convivió con la burocracia, los olores, los silencios y los rituales del laboratorio.

En «Autopsia», una de las novelas más recientes protagonizadas por la doctora Kay Scarpetta, la autora recupera a su personaje más emblemático para enfrentar un caso que vuelve a poner en juego tanto su experiencia científica como sus vínculos personales.

Scarpetta es convocada para investigar una serie de muertes que, en apariencia, no guardan relación entre sí, pero que poco a poco revelan un entramado inquietante. Mientras reconstruye las últimas horas de las víctimas, también debe lidiar con presiones políticas, secretos institucionales y amenazas que parecen dirigidas directamente contra ella. Como en las mejores novelas de Cornwell, la resolución depende menos de la acción desenfrenada que de la observación paciente, el análisis de las pruebas y la capacidad para interpretar aquello que el cuerpo todavía tiene para decir.

Uno de los grandes atractivos de la novela sigue siendo la solidez del personaje de Scarpetta, una protagonista compleja que, lejos del estereotipo del detective infalible, combina rigor profesional con dudas, fragilidades y una intensa vida emocional. Cornwell aprovecha además los avances tecnológicos en genética, inteligencia artificial y medicina forense para actualizar una saga que lleva más de tres décadas sin perder vigencia.

Con un ritmo sostenido y una investigación construida con precisión quirúrgica, «Autopsia» confirma por qué Patricia Cornwell continúa siendo una referencia ineludible del policial contemporáneo. Es una novela ideal tanto para quienes siguen desde hace años las investigaciones de Kay Scarpetta como para quienes buscan una puerta de entrada a una de las series más influyentes del thriller moderno.

Los perros de Riga

Henning Mankell

Cuando dos cadáveres aparecen a la deriva en un bote salvavidas frente a las costas de Suecia, el inspector Kurt Wallander cree estar ante un caso de rutina. Sin embargo, la investigación lo conduce hasta Letonia, un país que acaba de recuperar su independencia y donde la corrupción, las viejas estructuras soviéticas y el crimen organizado convierten la búsqueda de la verdad en una misión tan peligrosa como incierta.

Mankell transforma el policial en una radiografía de una Europa en plena transformación, atravesada por tensiones políticas y sociales.

Con una prosa sobria y un ritmo que privilegia la construcción del clima antes que el impacto inmediato, «Los perros de Riga» es una de las novelas que consolidó a Wallander como uno de los grandes detectives de la literatura contemporánea. La intriga policial convive con una mirada lúcida sobre el miedo, la fragilidad de las democracias y el costo personal que implica perseguir la justicia.

La telepatía nacional

Roque Larraquy

Con la imaginación desbordada que caracteriza toda su obra, Roque Larraquy construye en La telepatía nacional una novela que combina ciencia ficción, sátira política y humor absurdo para explorar una idea tan extravagante como verosímil: ¿qué ocurriría si la telepatía pudiera convertirse en un proyecto de Estado?

A partir de esa premisa, la historia recorre distintas épocas de la Argentina y entrelaza científicos, funcionarios, militares y personajes excéntricos en una trama tan ingeniosa como impredecible.

Lejos de limitarse al juego conceptual, Larraquy utiliza esa hipótesis para reflexionar sobre el poder, la construcción de los relatos nacionales y la persistencia de ciertos delirios colectivos

El ojo castaño de nuestro amor

Mircea Cărtărescu

La pérdida de su hermano gemelo, Victor, se presenta no solo como un evento trágico, sino como un punto de inflexión en su vida y obra. Este relato se convierte en un poderoso testimonio de amor, pérdida y supervivencia, marcando un antes y un después en la vida del autor. El libro es un monumento de introspección y reflexión.

A través de sus narraciones, nos sumerge en su vida, desde su infancia en la Bucarest comunista hasta sus años maduros, tejiendo un tapiz de experiencias que abarcan amores, desamores, y reflexiones sobre la mortalidad y el arte literario. Su estilo, que combina elementos de humor y nostalgia, añade una dimensión de humanidad y vulnerabilidad a sus narraciones.

Cloruro de sodio

Jussi Adler-Olsen

Adler-Olsen reúne una vez más al Departamento Q, la unidad encargada de resolver casos olvidados de la policía de Copenhague (y que tiene serie en Netflix). Todo comienza con una serie de muertes que, a simple vista, parecen accidentes o suicidios, pero que esconden un patrón inquietante. A medida que Carl Mørck y su equipo avanzan en la investigación, descubren que detrás de los crímenes hay un plan cuidadosamente diseñado y un asesino dispuesto a desafiar cualquier lógica.



Con capítulos breves, giros constantes y una tensión que no decae, Adler-Olsen vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del policial nórdico. La novela combina una trama de alta intensidad con personajes complejos y un fino equilibrio entre suspenso, crítica social y humor, ingredientes que han convertido a la serie del Departamento Q en un fenómeno internacional.

La ciudad de los topos

Torben Kuhlmann

Torben Kuhlmann vuelve a combinar una aventura entrañable con ilustraciones de extraordinaria belleza. Esta vez, un joven topo emprende un viaje hacia una ciudad subterránea legendaria, donde el ingenio, la curiosidad y el espíritu explorador serán tan importantes como el valor para enfrentar lo desconocido. Como en sus libros anteriores, la historia dialoga con los grandes inventos y con el deseo de descubrir aquello que parece imposible.



Pensado para lectores de todas las edades, el libro deslumbra por el nivel de detalle de sus ilustraciones, que expanden el relato y convierten cada página en una invitación a detenerse. Kuhlmann demuestra una vez más que el álbum ilustrado puede ser una experiencia estética y narrativa de primer nivel, capaz de fascinar tanto a los más chicos como a los adultos que disfrutan de libros cuidadosamente concebidos.