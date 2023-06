«Dormimos en reposeras, tapados con lo que tenemos»: dramática situación por la crecida del río en Cipolletti

El temporal de lluvia del fin de semana desencadenó una gran crecida de los ríos Neuquén y Negro. En los barrios aledaños al río Neuquén en Cipolletti, la situación es preocupante. Los vecinos no quieren ser evacuados por temor a la inseguridad y cuidan sus pertenencias como pueden.

Los barrios linderos al río son los que peores consecuencias han sufrido, como es el caso de Costa Norte y Labraña.

«El agua ingresa a los hogares y nos llega a las rodillas. No esperábamos esta cantidad de agua», relató María, vecina del barrio.

Pero una situación similar se vive en Cuatro Esquinas, los vecinos aseguraron que no van a retirarse del lugar por temor a los robos de sus pertenencias. Además agregaron que los centros de evacuación les quedan «muy lejos».

Los vecinos no quieren abandonar el barrio antes los robos. Foto: Florencia Salto.

«Como barrio nos vamos a quedar en la calle porque nos queda muy lejos irnos, solicitamos la Capilla de Cuatro Esquinas para poder albergarnos o cocinar, pero nos dijeron que nos nos podían dar el lugar. El tema es que también anda gente que no conocemos por el barrio«, explicó Claudia, una vecina del barrio.

Agregó que en los últimos días han visto personas ajenas al barrio por lo que no piensan retirarse por temor a los robos. «Hay gente alrededor, no estamos para que nos vengan a robar lo poco que tenemos, estamos esperando una crecida del río, según nos dijeron mañana viene otra pero no nos podemos ir, hay gente que no tiene donde ir a parar«, describió.

Además detalló cómo conviven en esta situación para intentar salvar la mayor cantidad de sus pertenencias: «Tengo el carro con mis muebles acá afuera en la calle, somos unas 50 personas que estamos todos en la calle«.

Cómo es la asistencia que está dando el municipio de Cipolletti en los barrios por la crecida del río

Ante la llegada del agua el municipio de Cipolletti preparó diferentes dispositivos de emergencia para atender a las demandas de los vecinos.

Además de los centros de evacuación, tanto Defensa Civil como la comisión del barrio estuvieron recorriendo los hogares para realizar un relevamiento de la situación de los vecinos.

Aunque vecinos reclamaron que «hoy a la mañana vinieron, pero no nos han traído las viandas que nos prometieron. Estamos todos con los carros en la calle y también nos prometieron baños químicos pero todavía los estamos esperando».

Según comentó la mujer, hubo vecinos que se han evacuado por su cuenta, «nosotros todavía nos quedamos porque estamos un poco más abajo pero no nos han dicho nada sobre las pérdidas», lamentó.

Además aseguró que se organizaron entre los vecinos para ayudarse. «Entre vecinos nos ayudamos a evacuarnos, aquellos que tienen tractores nos dan una mano. Hoy está frío y un vecino nos prestó un asador para calefaccionarnos. Estamos en reposeras, tapados con lo que tenemos», describió.

«La gente no se quiere movilizar por la inseguridad»: la respuesta que recibe el municipio de Cipolletti

Este miércoles operadoras sociales del municipio han estado trabajando en los barrios afectados y detallaron que el principal miedo de los vecinos es la inseguridad.

«La respuesta que recibimos de ellos es la inseguridad, no quieren dejar sus casas porque les roban, la idea que tienen es quedarse y sacar a los adultos mayores y niños a casas de sus familiares. Hasta ahora no hay evacuados, solo hay autoevacuados«, detalló Natalia, responsable del trabajo.

Además explicó cómo se encuentra la situación en los barrios más afectados: «Labraña es el barrio mas afectado, el agua llega a las rodillas y la gente no se quiere movilizar por la inseguridad. Nosotros estamos colaborando a partir de contención y los recursos que tenemos, botas, frazadas y alimentos, en este momento ayudamos hasta las 16 y hacemos lo posible con Protección Civil».

Describió que ademas de colaborar con elementos, han estado trabajando para intentar disminuir el nivel del agua. «Hoy estuvimos tratando de poner calcario en zonas donde esta saliendo agua pero esto va a ser inevitable. La idea es que baje de a poco y puedan resolver dónde y qué hacer los vecinos, Costa Sur se ha movilizado su cuenta, se han organizado y eso es lo importante«, aseguró la responsable social.

Según comentó, la decisión de los vecinos es similar a la que realizan en Cuatro Esquinas para cuidar sus pertenencias. «Hacen vigilancia y no han dormido, se turnan para cuidar las casas, esto es minuto a minuto lamentablemente, el agua corre muy rápido», lamentó.

Todavía no hay evacuados en los centros que dispuso la municipalidad de Cipolletti

El Estadio Municipal ya está preparado para recibir evacuados. Foto: Florencia Salto

Desde la secretaría de Desarrollo Humano y Promoción comunitaria explicaron que se preparó el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas para recibir a las familias que deban ser evacuadas. También el Club San Martín ubicado en calle Chile y Manuel Estrada brindó sus instalaciones preventivamente. En total hay 67 camas.

Los centros están preparados con diferentes recursos, entre ellos, elementos de higiene, alimentos y frazadas. Desde el hospital de Cipolletti se coordinó un operativo de asistencia y protocolo para las personas que vayan llegando durante la jornada.

Carina, la encargada en el Estadio Municipal describió que aún no han recibido evacuados, aseguró que este martes por la noche recibieron el llamado de que podría alojarse una familia, «pero al final se autoevacuaron, organizaron con familiares para alojarse«, comentó.

Además aseguró que el estadio cuenta con más de 20 cuchetas para alojar a las personas que lo necesiten.