El sentido mensaje de la mamá de Agustina Fernández a dos años del crimen en Cipolletti: «Pesan los hombros»

Hace exactamente dos años, Agustina Fernández fue brutalmente atacada en el interior de un departamento del complejo en el que vivía en Cipolletti. El 6 de julio su familia recibió el parte que indicaba la muerte cerebral de la joven, que estaba internada en el hospital Pedro Moguillansky. Este martes, su madre, Silvana Cappello expresó un sentido mensaje al cumplirse un nuevo aniversario del día del crimen. Pablo Parra, su vecino, fue declarado de forma unánime culpable por un jurado popular.

«Un día como hoy, hace dos años atrás recibía la noticia más dolorosa de mi vida, el asesino de mi hija sería quien me daría esa noticia. Hoy como hace dos años, como cada día, me siento en la punta de mi cama..y me digo: ‘otro día?'», escribió Cappello en sus redes sociales.

Y agregó: «Y sí pesan los hombros, la espalda, la lucha…lucha para que? Si nos siguen matando, hoy no me pude parar, hoy no me quise bañar, hoy no puedo ni con mi alma. Hoy la guerrera bajo la espada, el corazón duele como jamás me imaginé, hoy el dolor del parto no tiene ni comparación con la explosión de huesos que hay adentro mío, son huesos o emociones? Ya no sé pero quema».

«Si hay alguien que no merecía tanto daño, eras vos mi niña, hoy mamá no puede mas. Perdón…», concluyó.

El mensaje de la mamá de Agustina Fernández luego del veredicto

«No íbamos a dejar que esto avanzara. Se hizo justicia. Esto no queda acá pedimos que avancemos como sociedad. Que la vida de Agus valga la pena, expresó Silvana Cappello, en mayo pasado, cuando se conoció el veredicto del jurado popular.

«Yo sentía que era perpetua, para mí nunca fue otra cosa que perpetua. Me da más tranquilidad que Cipolletti tenga justicia y lo que pasó con Agus no vuelva a pasar», agregó.

Dijo que durante el juicio «trató de resumirse la vida de alguien de 19 años en siete días» y señaló que a su hija «no tenían porque asesinarla de la forma en que este engendro lo hizo y que nos quiso ocultar«. Sobre Parra, añadió también que «nos trató por ignorantes» y que eso se notó en la forma «en la que se dirigió al jurado, me pareció que él solo aceptaba la perpetua«.