Corte de la Ruta 22 en Neuquén por denuncias de pases a planta y recategorizaciones «acomodadas»

Un grupo de trabajadores autoconvocados del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén cortó la Ruta 22 a la altura de la intersección con Anaya, donde se encuentra la sede del organismo. Denuncian que, después de las elecciones del 16 de abril en las que perdió el MPN, se realizaron pases a planta permanente y recategorizaciones injustificadas, mientras que otros empleados que entienden sí las merecen, siguen esperando. Además, reclaman ser parte de la reunión de la comisión paritaria de hoy y califican a los gremios de «traidores».

Una de las trabajadoras, Lorena Zárate, indicó que corte es total, sobre los dos carriles, y que esperan el acompañamiento de otros sectores, como el EPAS. También, señaló que ayer se sumaron a apoyarles desde el hospital Bouquet Roldán, pero que supieron que durante la noche sufrieron agresiones por parte de referentes sindicales, en represalia.

Más temprano, en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO, Zárate había explicado los detalles detrás de la protesta que comenzó hace una semana.

Indicó que todo comenzó con un decreto que se conoció hace menos de 10 días porque, aseguró, había quedado en reserva y no estaba publicado en el Boletín Oficial. El mismo, según la trabajadora, ordenaba el pase a planta permanente de 516 empleados de planta política de distintos ministerios.

Si ellos quieren cumplir con esta gente y perdieron, que los lleven a trabajar en sus empresas», reclamó Lorena Zárate, trabajadora de Desarrollo Social.

«Lo real es que no están trabajando, un poquito más del 80% son personas que no están cumpliendo función en nuestro ministerio. ¿A dónde están esas personas, dónde trabajan?, no sabemos», puntualizó Zárate. Agregó que hay un caso de alguien trabajando para la cooperativa de servicios públicos CALF y cobrando el sueldo por Desarrollo. También, que hay una persona exonerada en 2017 por robo agravado, con prisión domiciliaria.

La trabajadora aclaró que quienes reclaman pertenecen a la planta permanente. A comienzos de mayo, hubo protestas por un poco más de 1.400 contratados que fueron dados de baja luego que perdiera el MPN quienes, según el concejal Claudio Domínguez, podrían haber continuado si el oficialismo actual ganaba la gobernación el 16 de abril.

Zarate explicó que, según el convenio de trabajo, cada seis años deberían acceder a la posibilidad de recategorizar, pero, en cambio, surgen los ingresos de personas «que entran por la ventana (…) son arreglos políticos (…) están ocupando los lugares que nos corresponden».

Cuestionó que hay trabajadores que no fueron recategorizados y que, por eso, no se pueden jubilar porque cobrarían un monto muy bajo.

Denuncias de pases a planta «acomodados»: por qué acusan de traidores a los gremios

Al ser consultada sobre por qué la protesta se realizaba por fuera de la organización sindical, Zárate manifestó que el decreto fue firmado por ambos gremios (ATE y UPCN), que cada uno tiene a su gente en el listado, junto a la del Gobierno.

«No solo son cómplices, además nos vienen mintiendo en la cara porque nosotros hemos estado haciendo los reclamos pertinentes (…) la paciencia se agotó cuando el gremio decidió bajarse los pantalones y entregarnos en bandeja», criticó la trabajadora, que aclaró que es afiliada a UPCN.

Señaló que fue el ministro Germán Chapino quien les informó que hoy se realizaría una reunión de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) de la que los gremios no habían comunicado.

Además, contó que le exigen al gobernador Omar Gutiérrez que «se arremangue» para poner un freno a esta situación.