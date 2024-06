Drástica caída en la venta de medicamentos: los que menos bajaron son los ansiolíticos y antidepresivos

El aumento de consultas vinculadas a la salud mental que se disparó durante la pandemia por Covid-19 se intensificó en los últimos meses producto de la profunda crisis económica.

Aunque históricamente, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos tiende a aumentar en épocas de recesión, el primer cuatrimestre del año registra una baja de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso (para tratar la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia) en relación al mismo período del año anterior. Sin embargo, la caída no es tan marcada como sucede con el resto de los medicamentos.

«El nivel bajó mucho menos que la media. Normalmente en épocas de falta de trabajo, estos productos tienden a subir. Por eso, estimamos que tendríamos que tener más unidades que el cuatrimestre anterior. Sin embargo, eso no está sucediendo», sintetizó Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) al tiempo que agregó: «La misma crisis hace que la gente los use menos. No hay plata para comprar. El problema es si la población los necesita y no puede acceder«.

Durante el primer cuatrimestre del 2023 se adquirieron más de 39 millones de este tipo de fármacos a nivel nacional. Ese número se redujo en un millón de unidades en el mismo período de este año, es decir que cayó un 2,34%.

De todos modos, no fue la caída más pronunciada. Los que más cayeron, según el informe de COFA, fueron los medicamentos vinculados al sistema muscular y óseo, los dermatológicos, respiratorios y antiinfecciosos.

«Hay 23 millones menos de unidades de medicamentos porque los tratamientos se interrumpen o se suspenden. Todo esto puede traer aparejados problemas de salud que terminará impactando en un mayor costo para el sistema», indicó Pesenti.

«Respecto a la caída de los ansiolíticos -continuó-, es probable que, con la crisis económica, se consuman menos. Pero cuando se habla del sistema nervioso central, aparecen los analgésicos no narcóticos, como el paracetamol, que son de venta libre y han bajado un 20%. Es probable que esa baja impacte en los otros productos«.

Ana María Etcheveri, presidenta del Colegio Farmacéutico de Neuquén, confirmó que esa provincia registra un incremento en la venta de ansiolíticos y antidepresivos que va en contraposición a la baja en el resto de los medicamentos. «Es difícil que la gente los deje de consumir porque la vida está complicada. Quizás no toman analgésicos, o algo para el estómago o vitaminas, cosas de las que pueden prescindir, pero hacen el esfuerzo y compran ansiolíticos y antidepresivos. Lo que sí notamos es que la gente pregunta cada vez más por las marcas más económicas«, precisó.

La psiquiatra Elena Florín recordó que, a partir de la pandemia, las tres principales causas de consultas fueron ansiedad, insomnio y depresión. «Ahora por el deterioro socioeconómico y la crisis que vivimos en Argentina han aumentado las consultas. En mi caso, nunca tuve tantas consultas. Me llaman, por lo menos, cinco personas por semana para pedirme un turno«, confió.

Advirtió que no hay un solo paciente que no mencione la problemática económica y social: «Hay una desesperanza total. La cuestión socioeconómica es causa de mucho malestar y un aumento en la indicación de antidepresivos y ansiolíticos. Estos últimos los prescriben más que nada los médicos clínicos. Nosotros nos cuidamos mucho con ese uso porque produce mucha dependencia. Lo indicamos solo si sabemos que será por seis semanas«.

Florín recalcó que las clases más bajas, pobres e indigentes, no consumen este tipo de fármacos porque «no tienen cómo pagarlos y no porque no los tengan indicados». «La clase más golpeada en Argentina es la clase media o la clase obrera. Hoy están quedando sin tratamiento. Estamos en un pesimo momento. Por eso, en mi caso, ya ni siquiera sugiero marcas. Les digo que busquen las más baratas. Antes sí sugería: la industria farmacéutica impone precios, pero tiene su costo. Y hablamos del control de calidad», señaló la especialista.

«Los ansiolíticos se consumen en forma permanente desde los últimos 20 años. Con la pandemia fue peor. Y desde siempre, las crisis económicas en Argentina hacen que la gente se vaya del país, vaya más al psicólogo y consuma medicamentos ansiolíticos», Roberto Zgaib, presidente Colegio Farmacéutico de Río Negro.

Mal uso y abuso

«Siempre hay un mal uso y abuso de la medicación. Hoy se medica un duelo, se medican estados naturales de la gente, como cuestiones del embarazo o la menopausia. Se medica excesivamente en condiciones de salud que no lo requieren«, evaluó Marcela Fontana, famarcéutica hospitalaria y profesora universitaria en Farmacología de Neuquén.

Advirtió que para muchas situaciones hoy se utiliza «una pastilla, cuando podrían prevenirse con buenos hábitos». «A los adultos mayores, muchas veces, se los hipermedica. Indicar medicamentos para el insomnio es abusivo porque puede generar problemas más complejos. Se podría sugerir dejar de tomar bebidas estimulantes a determinadas horas del día, hacer actividad física o, yoga o meditación para bajar un cambio», indicó Fontana.

Cuestionó también que los tiempos de las consultas médicas son más bajos: «Muchas veces, salimos del médico sin muchas explicaciones y con una receta en la mano. Un medicamento siempre tiene un efecto secundario. Un ansiolítico nos hace dependiente. Se naturaliza el uso del antidepresivo o los ansiolíticos de una manera alarmante y se dejan de lado otras estrategias para refugiarse en el medicamento que es lo más fácil«.