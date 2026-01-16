Boca se mete en la pelea con River y quiere a Maher Carrizo como refuerzo

Maher Carrizo ahora interesa en Boca y también estuvo cerca de River en este mercado de pases.

Tras caerse el pase a River, la situación de Maher Carrizo puede dar un giro inesperado: Boca lo quiere como refuerzo y en las próximas horas consultará condiciones a Vélez para meterse en la pelea con su eterno rival. Aunque el jugador manifestó recientemente que su prioridad es emigrar a Europa, la historia recién comienza y tiene final abierto.

El interés de Boca por Maher Carrizo

A pocos días de que el extremo le diera la negativa al Millonario, que había ofrecido 6.500.000 millones de dólares por la mitad del pase y estaba próximo a llegar a un acuerdo con Vélez, la dirigencia del Xeneize tiene la decisión tomada de averiguar condiciones por el futbolista de 19 años. Hay un interés concreto.

Si bien hay que ser cautos ya que simplemente se trata de un sondeo y no hay oferta formal ni mucho menos, que Boca se meta en la puja por Carrizo, que era un deseo ferviente de Marcelo Gallardo, no deja de ser un bombazo que sacude a propios y ajenos en pleno mercado de pases.

Si bien todo parecía indicar que la operación llegaría a buen puerto, la postura del jugador terminó por hacer caer la operación. Carrizo dejó en claro que no cuenta con la intención de pasar a River, priorizando seguir su carrera en Europa.

En el Xeneize están al tanto de esto y esperan para apretar el acelerador, porque saben que no pueden competir frente a una propuesta del Viejo Continente.

En ese contexto, vale aclarar que un club de esas latitudes ya sondeó a Carrizo, aunque hasta el momento no avanzó formalmente: Feyenoord posó sus ojos sobre el extremo del Fortín y evalúa presentar una oferta en el corto plazo.

Carrizo fue una de los puntos altos de Vélez en 2025 y explotó en el Mundial Sub 20, más allá de un pequeño bajón de rendimiento en el tramo final del segundo semestre.

Tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, pero su deseo es buscar un nuevo rumbo este año y en el Fortín no le cerrarán las puertas si llega una oferta que convenza.