Servicio a la comunidad: La Cooperativa de Plottier programó un corte de luz para este domingo 25 de enero

La Cooperativa de Plottier anunció un corte de luz programado para este domingo 25 de enero. La medida afectará el suministro en gran parte de la localidad.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Corte de luz programado en Plottier: los detalles

Según lo precisado por La Cooperativa las tareas requerirán una serie de «cortes programados» de energía, a realizarse de la siguiente manera:

Horario: de 6.00 a 10.00. Sectores y barrios afectados: Los Hornitos, calle Finlay, Colonia Parque Industrial, Asentamiento Evita, Vaporesso, Los Arcos, Mujeres Pymes, Villar, Las Tres Marías, Isvfersen, BPN, Manso, Fernández, Alberdi I, II, III y IV, Mutual Policial, Portal del Norte, 54 Viviendas, Hugo Berbel, Alto del CNEA, Svelitza, 23 de Noviembre, CNEA, CGT I, Mercantiles, Loteo Flores (parte), América (parte), 78 Viviendas, 45 Viviendas, 120 Viviendas, Rincón Suizo, Pinar II, Asentamiento Roca, Los Troncos, Cinco Soles, Bella Vista, Don Lukas, Pinar III, Las Calandrias, Caminos del Sol, La Esperanza, Castro Rendón, La Casona I y II, San Miguel, Hunter I y II, Nudsen, Municipal, Paraíso del Limay, Los Pioneros, Zona Centro, Los Canales (parte), Los Aromos, Alcázar, Bianchi y Giachino.



La Cooperativo informó que se realizarán mejoras en la línea de media tensión y que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas.