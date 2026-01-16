Sin paros en los aeropuertos: el Gobierno prorrogó la conciliación con controladores aéreos

El Gobierno busca garantizar la continuidad del sistema aéreo durante la temporada de mayor demanda. Foto: archivo

La secretaría de Trabajo extendió por cinco días la conciliación en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida mantiene suspendidas las huelgas y garantiza vuelos sin cambios. El plazo rige hasta el lunes 26 de enero y preserva el funcionamiento del sistema aeronáutico.

Conciliación obligatoria y servicios esenciales: qué implica la prórroga

La decisión fue adoptada por la secretaría de Trabajo, que amplió el plazo vigente en la disputa entre la AENA y ATEPSA. Según informó el organismo laboral, la prórroga rige hasta el lunes 26 a las 8.

El organismo también convocó a una nueva audiencia para el viernes 23 a las 11, luego de evaluar el estado de la negociación y el impacto que podría generar una interrupción de los servicios. De esta manera, la red aeroportuaria seguirá funcionando sin alteraciones.

Conciliación obligatoria: el Gobierno estiró el plazo y desactivó un paro aéreo

EANA brinda servicios esenciales de navegación aérea y la normativa vigente establece límites estrictos a las medidas gremiales. ATEPSA no puede disponer paros sorpresivos ni inmediatos y debe notificar cualquier acción con una anticipación mínima de cinco días.

Además, la regulación fija que una eventual medida de fuerza no puede afectar a más del 45% de las operaciones totales. El objetivo es garantizar la continuidad de actividades consideradas estratégicas para el país y reducir el impacto sobre pasajeros y trabajadores.

El Gobierno busca garantizar la continuidad del sistema aéreo durante la temporada de mayor demanda.

Durante el período de conciliación obligatoria, el sindicato tiene prohibido impulsar acciones que alteren el normal funcionamiento del sistema aeronáutico.

La audiencia prevista para el 23 de enero aparece como una instancia decisiva para que las partes expongan sus posiciones y busquen puntos de acuerdo. La empresa reiteró su disposición al diálogo y su intención de alcanzar una salida consensuada al conflicto.