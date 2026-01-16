Hallaron muerto al principal sospechoso por el femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

El principal sospechoso por el femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia fue encontrado muerto. La Policía de Chubut confirmó que el hombre de 34 años e identificado como Jonathan Mario C. se quitó la vida.

El hallazgo se produjo este 16 de enero en una vivienda en la cual trabaja como albañil mientras realizaban un operativo por el esclarecimiento del femicidio de Schwab, la mujer de 38 años que fue asesinada luego de permanecer varias horas desaparecida.

Según la información difundida, el sospechoso fue encontrado con la cara rasguñada. La fiscal María Laura Blanco, a cargo de la investigación, ordenó que se analice el ADN que le encontraron debajo de sus uñas para identificar si tiene relación la víctima.

De acuerdo a lo informado por ADNSur, el sospechoso identificado como Jonathan Mario C. contaba con antecedentes en Comodoro Rivadavia: había sido imputado en causas por homicidio y robo agravado, además figuraba como denunciado en una causa por robo que fue archivada.

La Fiscalía resaltó que mantiene abiertas todas las hipótesis para esclarecer cómo ocurrió el femicidio de la mujer en Comodoro Rivadavia y también buscan determinar si hubo más involucrados.

El despliegue en la zona en la que hallaron el cuerpo de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

El hallazgo se produjo cerca de las 4 de la mañana, en un barranco de difícil acceso que es utilizado frecuentemente por deportistas. El fiscal Crettón explicó que la preservación de la escena fue exitosa, lo que permitió a los peritos levantar rastros que podrían ser determinantes.

En el lugar, se recolectaron muestras en el terreno y en la vestimenta de la víctima para buscar rastros de ADN ajeno. Ahora, se analizan las últimas comunicaciones y la geolocalización del celular de Valeria para determinar el punto exacto donde el dispositivo dejó de emitir señal.

Desde el MPF recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana. Al tratarse de un sector de alto tránsito peatonal durante las tardes de verano, se solicita que cualquier persona que haya visto movimientos inusuales, vehículos estacionados en banquinas o personas en actitud sospechosa cerca del sector Eureka, se acerque a declarar bajo reserva.

En paralelo, el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) tomó contacto con los familiares de Valeria Schwab. Los profesionales del equipo especializado brindan contención psicológica y asesoramiento legal, mientras la ciudad espera que los peritajes arrojen el nombre del primer sospechoso de este brutal ataque.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.