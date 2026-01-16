Con disparos de escopetas y 9 milímetros festejaron Navidad en Neuquén: viralizaron un video y terminaron demorados

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de calle Independencia. Captura video.

En la ciudad de Neuquén, un video difundido en redes con disparos de arma de fuego al aire durante Navidad derivó en una causa judicial con allanamientos y secuestros de cartuchería. El hecho ocurrió el 24 de diciembre y activó un operativo coordinado por la Policía. Dos miembros de la comunidad zíngara fueron demorados. Sin embargo, en las viviendas no se encontraron las armas de fuego exhibidas.

El video de Navidad que activó la investigación policial en Neuquén

Según informó la Policía, la intervención se produjo tras analizar imágenes que circularon en redes donde se veían un grupo de hombres empleando dos escopetas y dos pistolas calibre nueve milímetros, que fueron usadas durante los festejos de Navidad, a plena luz del día y durante la noche.

La investigación contó con la participación de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, con intervención del fiscal Diego Azcárate.

La detección inicial estuvo a cargo de la Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales.

A partir del descubrimiento, el personal realizó tareas de campo para identificar a los presuntos responsables. Ese trabajo permitió ubicar los domicilios vinculados al episodio.

El primer allanamiento se concretó el viernes pasado en una vivienda de calle Independencia. Allí los efectivos lograron identificar a uno de los investigados en la causa por disparos con arma de fuego.

Allanamientos, secuestros y dos demorados por disparos al aire en Neuquén

El segundo operativo se realizó este jueves en una casa de calle Primeros Pobladores, que terminó con la demora del segundo implicado en el hecho.

La Policía secuestró cartuchería y prendas de interés para la investigación.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró cartuchería de arma de fuego y prendas consideradas de interés para la causa, pero no se encontraron las armas exhibidas en los videos. El material quedó a disposición de la Justicia para su análisis.

Las dos personas demoradas fueron notificadas judicialmente y quedaron vinculadas al expediente. La causa continúa bajo investigación, con intervención de la Fiscalía y de las áreas especializadas de la Policía de Neuquén.