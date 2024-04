Eclipse solar: crean un dispositivo para que personas con discapacidad visual puedan disfrutarlo

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y bloque por completo el rostro de nuestra estrella más cercana. Este lunes, millones de personas en Norteamérica se congregarán para verlo. Se trata de un espectáculo astronómico que, gracias al desarrollo científico, también pueden disfrutar personas ciegas y con disminución visual. ¿Cómo? “Escuchando” el eclipse.

En concreto, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló Miimdam, un dispositivo del tamaño de una caja individual de cereales que convierte la luz del sol en sonido envolvente. Los pulsos que se escuchan al encender el dispositivo son una interpretación de la luz emitida por la estrella. Cuando se pone bajo los rayos del Sol el audio es más puro, y ante la disminución de la luz los cambios son evidentemente perceptibles, señaló Luis Carlos Álvarez Núñez, especialista en IA de la UNAM y uno de los desarrolladores, en un comunicado oficial de la universidad.

José Leonardo Garcés Medina, también parte de la iniciativa, precisó que la luz que llega de la estrella es captada por un detector que genera una señal eléctrica que va hacia un microprocesador que produce frecuencias de sonido, el cual genera un impulso que se transforma en audio.

A su vez, según los científicos pusieron a disposición del público un manual de armado para que cada persona pueda armar su propio dispositivo. Las instrucciones están disponibles online. Según precisaron, el dispositivo puede ensamblarse incluso por estudiantes de nivel secundario.

Miimdam no es el primer dispositivo que traduce a sonido la luz del sol. LightSound es un equipo similar que ya había desarrollado la Universidad de Harvard para la organización Lighthouse for the Blind en Fort Worth, y que se usa tanto en forma individual como en eventos colectivos, con el fin de promover el acceso a eventos astronómicos. Este dispositivo ha sido usado en más de 50 países para apreciar eventos celestes, según señala Univisión.

De hecho, los propios desarrolladores de Miidam tomaron como base LightSound, pero como crear exactamente el mismo modelo era muy costoso (ya que requería importar piezas), debieron innovar en algunos aspectos. El resultado, aseguran desde la UNAM “en numerosos aspectos es mejor, como en la calidad del sonido”, ya que Lightsound “termina como un pitido que, luego de unos minutos, resulta molesto porque es demasiado agudo”, algo que no ocurre con Miimdam.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.