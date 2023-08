Educación Sexual Integral en el aula: la maestra que creó una canción viral

“No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer… Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda yo le digo NO, fuerte digo NO y cuento sin miedo lo que me pasó”. Así comienza la canción que utiliza Eugenia Barker, una maestra de tercer grado que utiliza la música para enseñar a sus alumnos a reconocer los límites de sus propios cuerpos y a protegerse de posibles abusos sexuales.

"Yo sé cuidar mi cuerpo" Cantando con 3er grado ♥️ Una canción que vale la pena enseñar a cantar. Y hablar sobre la letra, cómo disparador.. hacer la pregunta de qué manera cuido mi cuerpo? Las respuestas son muy interesantes!!

Implementar la Educación Sexual Integral (ESI) es una tarea que se está implementando de a poco dentro del aula desde la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el año 2006. A partir de esa fecha, los gobiernos implementaron distintas acciones para fomentar su correcto cumplimiento; algunas tienen que ver con la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral y la creación de un Programa Nacional.

De esta manera, entre el año 2009 y 2010 se elaboraron y distribuyeron materiales educativos a todas las jurisdicciones: afiches de sensibilización, trípticos para familias, docentes y jóvenes, cuadernos con fundamentación teórica y sugerencias didácticas y láminas interactivas.

Ya para 2012 comenzó a implementarse el programa “Es parte de la vida, es parte de la escuela” que brinda capacitaciones provinciales en todo el territorio y que son distribuídas en tres jornadas intensivas para que los y las docentes de las escuelas que participan, puedan adquirir distintas herramientas para trabajar dentro del aula.

Según el gobierno nacional, entre 2012 y 2015 se realizaron estas capacitaciones en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Durante los años 2016 y 2017 se completaron las capacitaciones masivas en las provincias de Mendoza, Entre Ríos, Corrientes.

En noviembre del 2016 se implementó la jornada “Educar en igualdad” en algunas instituciones del país. La misma está enmarcada dentro la Ley Nacional Nro 27.234, que establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y de gestión estatal o privada para “afianzar actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género”.

En 2017 se incorpora al Programa Nacional de ESI el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el cual incluye un plan de dos jornadas de formación en las escuelas secundarias de todo el país con material didáctico en formato físico y audiovisual que trata el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, salud menstrual, salud sexual y reproductiva y desde 2020, información sobre la interrupción del embarazo con medicamentos.

La ESI es obligatoria en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, sean estatales, privados o religiosos. Sin embargo, existen algunas instituciones o docentes que deciden no aplicar la correcta formación en las aulas por estar en contra con algunas cuestiones que contempla la Ley. A raíz de esto, es importante comprender que la formación de infancias y adolescencias sobre sus cuerpos y el respeto hacía a los demás contribuye a disminuir las enfermedades por transmisión sexual, el embarazo adolescente, posibles abusos sexuales y violencias de género.

Así como hizo Eugenia se pueden implementar herramientas creativas para formar de manera pedagógica a los más chicos creando canciones, adivinanzas, juegos o distribuyendo los recursos asignados por el Estado Nacional y elaborados para todos los niveles.

