Gracias a la ESI un niño habló y ahora reclaman respuesta de una escuela en Neuquén

Familias de la escuela primaria N°16 de Neuquén se reunieron en el establecimiento para reclamar por la inacción ante una denuncia. Una madre contó que a partir de una clase de ESI (Educación Sexual Integral) su hijo contó que fue manoseado por un estudiante mayor y exige que se intervenga «porque ambos necesitan ayuda».

El viernes el niño le dijo a su madre, Carolina, que había sido manoseado por un alumno en el patio de la escuela. En este contexto la mujer aseguró a RIO NEGRO que desde la institución la han acusado de «no cooperar con la investigación».

La semana pasada una maestra de primer grado le avisó a la mujer que su hijo había querido relatar «un secreto malo» en una clase de ESI, pero que se había arrepentido.

Carolina afirmó que el niño relató que: «un chico más grande lo había tocado en el patio de la escuela y le dijo que no diga nada». Manifestó haber sido manoseado, pero especificó que no fue en sus partes íntimas.

El lunes, en la vuelta a clases, la madre conversó con los directivos. «Conté lo que había pasado y me dijeron que iban a trabajar en lo sucedido», manifestó Carolina. «Insistí en que había que apartar al nene y avisar a los padres, porque no sabemos si está pasando por algo», indicó.

La madre manifestó haberse ido sin respuestas concretas y al día siguiente en el establecimiento le reiteró a los directivos su interés por hacerle saber a los padres del niño mayor lo que estaba pasando. «Me dijeron que lo iban a hacer cuando se pueda y yo quiero que actúen porque ambos necesitan ayuda«, subrayó.

«No me dieron bola y con mi angustia me acerqué a la escuela a hablar con algunos padres de los niños para comentar lo que estaba pasando», relató Carolina. A partir de esto la madre fue recibida por una supervisora que la «acusó de no estar cooperando con la investigación».

Las familias de la escuela acordaron reunirse hoy en la institución para pedir respuestas. En este contexto, Carolina contó que la supervisora la responsabilizó del encuentro: «me dijo «mirá lo que provocaste». «Es importante que sepan, una madre me contó que su hijo quiso contar un secreto sobre una situación que había visto en el baño, pero se arrepintió», agregó.

«Quiero contar lo que pasó con mi hijo y que los dos reciban asistencia inmediatamente», aseguró Carolina. «El protocolo no funciona, quiero que actúen rápido, no hay psicopedagogas, nada», añadió.

El niño relató lo sucedido, a partir de una clase de ESI

El viernes pasado la maestra de primer grado citó a la madre de un niño, Carolina, para expresarle lo ocurrido en una clase de ESI. «Me llamó y me contó que estaban viendo las partes del cuerpo y empezaron a hablar sobre secretos buenos y malos, y él quiso contar uno malo, pero se arrepintió».

En la escuela le manifestaron a la madre que estaban preocupados, que habían notado a su hijo comportarse diferente, a lo que la mujer comentó que no, y que constantemente está con el niño, excepto en el momento que va a la escuela.

Por la noche Carolina intentó que su hijo le mencionara lo que había ocurrido, «pero se puso mal, me dijo: «no puede decirlo porque le dijeron que no lo tenía que contar», comentó. «Empecé a indicarle a través de pistas y terminó contándome», agregó.

«Me dijo que un nene lo había llevado al patio de los grandes, lo había tocado y le dijo que no diga nada», detalló la mujer. “Me contó y me dijo: me siento liberado porque te lo pude decir de chiquito y no de grande”, añadió.

«Le dije a la maestra que fue gracias a una clase de ESI que mi hijo me contó», enfatizó Carolina. «Le dije: si vos no hubieses hecho esas clases no lo hubiese sabido, estoy muy agradecida», aseguró.