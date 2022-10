Efemérides del 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

2009 – MERCEDES SOSA

Muere en Buenos Aires, a la edad de 74 años, la cantante Mercedes Sosa, “La voz de América Latina” una de las artistas más importantes de la música popular argentina y latinoamericana. Ganó el Martín Fierro de 1994 al mejor show de televisión, el Konex de Brillante de 1995 y varios Grammy.

2009 – MARTIN PALERMO

El delantero de Boca Juniors Martín Palermo convierte de cabeza un gol casi desde la mitad de cancha en la victoria xeneize por 3 a 2 ante Vélez Sarsfield en el estadio La Bombonera.

1965 – FIDEL NADAL

Nace en Buenos Aires el músico y cantante Fidel Nadal, quien en los años ‘80 lideró la banda de rock,punk y reggae Todos Tus Muertos.

1992 – DIEGO A. MARADONA

Bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo, debuta Diego Armando Maradona en el Sevilla de España luego de cumplir una sanción de 15 meses de suspensión por doping cuando jugaba en el Nápoles italiano. Fue en el partido que Sevilla perdió 2-1 ante el Athletic de Bilbao. El astro argentino volvía así a ser dirigido por Bilardo, su técnico en la selección argentina campeona de México ‘86 y subcampeona en Italia ‘90.

1917 – VIOLETA PARRA

Nace en la localidad chilena de San Fabián de Alico la cantante y compositora Violeta Parra (Violeta del Carmen Parra Sandoval), una de las folcloristas más importantes y reconocidas de América Latina por su poesía y su compromiso social.

1955 – JORGE VALDANO

Nace en la ciudad santafesina de Las Parejas el ex futbolista y ex entrenador Jorge Valdano, delantero de la selección argentina campeona en el Mundial de México 86. Surgió en Newell’s Old Boys y brilló en el Real Madrid español, del que también fue director técnico y director deportivo. Fue además entrenador del Tenerife y del Valencia españoles.

1970 – JANIS JOPLIN

Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 27 años, la cantante estadounidense Janis Joplin, destacada por la potencia e intensidad de su voz y una de las artistas de rock y blues más relevantes de su época. Forma parte del “Club de los 27”, como se llama al grupo de populares artistas fallecidos a los 27 años, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros.

1975 – PEPE BIONDI

A la edad de 66 años, muere en Buenos Aires el popular actor y comediante José “Pepe” Biondi, uno de los grandes capocómicos de la televisión argentina. Se destacó por su humor inocente y payasesco.

1961 – SILVINA GARRÉ

Nace en la ciudad santafesina de Rosario la cantante y compositora Silvina Garré, una de las voces femeninas más importantes del pop y el rock argentinos y referente del movimiento musical “Trova rosarina”.

2020 – DIA DEL ANIMAL

Se celebra el Día Internacional del Animal, declarado en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal para concientizar sobre los derechos y protección de los animales.