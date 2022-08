Efemérides del 8 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

2018 – RECHAZO

El Senado rechaza la ley de Interrupción Legal del Embarazo por el resultado de 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia en la votación del proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

1974 – RICHARD NIXON

Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia su renuncia al cargo luego del escándalo Watergate, como se llama al desatado por el espionaje y robo de documentos en oficinas del opositor Partido Demócrata en el complejo edilicio Watergate de Washington.

1963 – ROBO DEL SIGLO

Una banda asalta al tren postal Glasgow-Londres en un puente ferroviario cercano a la ciudad inglesa de Aylesbury y se lleva unos 2,6 millones de libras esterlinas, el actual equivalente a unos 40 millones de la moneda británica y a 52,4 millones de dólares. No se logró recuperar la mayor parte del botín del “robo del siglo”, como lo llamó la prensa británica.

2010 – COLOMBIA-VENEZUELA

Luego de mutuas acusaciones, Colombia y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas al calor de la mediación del presidente argentino, Néstor Kirchner, en su carácter de secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

1937 – JORGE CAFRUNE

Nace en la ciudad jujeña de Perico el cantante folclórico Jorge Antonio Cafrune, uno de los más populares de su tiempo y promotor de grandes artistas como José Larralde y Mercedes Sosa. Fue además investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa.

1969 – ABBEY ROAD

Se toma la foto de la portada de Abbey Road, duodécimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles en la que sus cuatro miembros cruzan la calle homónima en las afueras de Londres, cerca de la sede de los estudios de grabación de igual nombre. Abbey Road, publicado en 1969, fue el último álbum de estudio de la banda, ya que había sido grabado antes que Let it be, lanzado en 1970.

1951 – PROVINCIA DE CHACO

El Congreso Nacional sanciona la ley 14.037 para crear una nueva provincia con jurisdicción en el por entonces Territorio Nacional del Chaco. La nueva provincia se creó en diciembre de 1952, luego de una asamblea constituyente que dictó su constitución y decidió designarla «Presidente Perón».

1883 – EMILIANO ZAPATA

Nace en el poblado de Anenecuilco (Morelos, México) el caudillo militar Emiliano Zapata Salazar, una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana y símbolo de la resistencia campesina en su país. Dentro del movimiento revolucionario, comandó al “Ejército Libertador del Sur” y fue llamado “Caudillo del Sur”.

1956 – CECILIA ROTH

Nace en Buenos Aires la actriz Cecilia Roth (Cecilia Edith Rotenberg Gutkin), ganadora de catorce premios, entre ellos dos Martín Fierro y otros tantos Goya. Lleva filmadas 37 películas, entre ellas las exitosas Qué hice yo para merecer esto y Todo sobre mi madre, dirigidas por el español Pedro Almodóvar.

1981 – ROGER FEDERER

Nace en la ciudad suiza de Basilea el tenista Roger Federer, uno de los mejores de la historia quien lleva ganados veinte torneos Grand Slam. Fue “Número 1” del mundo por un tiempo récord de 310 semanas. En la actualidad se encuentra cerca del retiro profesional.