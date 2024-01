El 2024 será un año marcado por elecciones: cuáles son los principales países que irán a las urnas

A lo largo de este 2024 en todo el mundo unas 2.000 millones de personas irán a las urnas: alrededor de la mitad de la población del planeta vive en países donde este año se votará para cargos nacionales.

Quizás el proceso que más atención recibirá será el de los Estados Unidos, que el 5 de noviembre elegirá presidente. La elección podría ser una reedición de la del 2020 entre el actual mandatario Joe Biden y Donald Trump, si es que ambos se imponen en las internas demócratas y republicana respectivamente. De todas formas, hay muchas dudas sobre qué pasará con la situación de Trump, ya que los estados de Colorado y Maine prohibieron al expresidente presentarse a internas por haber alentado la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Por otra parte, la edad de Biden (cumplirá 82 años en noviembre) también genera dudas.

India, la democracia más poblada del planeta, elegirá primer ministro en unos comicios que se desarrollarán a lo largo de varias semanas entre abril y mayo. Y hay mucho en juego: Narendra Modi, actualmente en el cargo, buscará un nuevo mandato para profundizar su política ultranacionalista, y así convertir al país en una nación hindú, algo que temen los 200 millones de musulmanes y 28 millones de cristianos que viven en India. El BPJ, el partido del actual primer ministro, se mantiene en el poder desde hace diez años y Modi cuenta con un 70 % de aprobación, según las principales encuestas.

También habrá elecciones en otros países muy populosos de Asia, como Bangladesh (este domingo), Pakistán e Indonesia (estas últimas dos son las naciones musulmanas más pobladas del mundo).

Rusia elegirá presidente el 17 de marzo y Putin, que está en el cargo desde 1999 y atraviesa su cuarto mandato, se presentará una vez más para obtener la reelección. Los analistas coinciden con que la guerra es algo distante para los rusos y que con la economía estable y una gran presión sobre la prensa independiente, Putin tiene allanado el camino para un nuevo mandato (que comenzaría con 78 años, ¿será el último?).

Entre el 6 y el 9 de junio se realizarán las elecciones transfronterizas más grandes del mundo: votantes de los 27 estados elegirán a los representantes del Parlamento Europeo, el único organismo de la Unión Europea que se escoge democráticamente. En el Viejo Continente también habrá muchos países con elecciones legislativas, como Austria, Portugal, Lituania y Croacia. El calendario electoral de Ucrania prevé elecciones, pero la guerra seguramente las aplazará (por la invasión rusa, rige la ley marcial).

En América Latina, se destacan las elecciones en México, que por primera vez podría ser presidido por una mujer. La oficialista Claudia Sheinbaum es la principal candidata en los comicios ante Xóchitl Gálvez. En tanto en Venezuela, Nicolás Maduro aún no confirmó si será candidato para un nuevo mandato. También se votará en Uruguay, donde no se permite la reelección y no está claro quién sucederá a Luis Lacalle Pou.

En África, un tercio de los países irá a las urnas este año, y en muchos de ellos el funcionamiento de la democracia es cconsiderado débil. Una de las más relevantes será la de Sudáfrica, aún sin fecha, donde se esperan los comicios más competitivos desde el apartheid. El Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna desde 1994, ha visto una merma en el apoyo del electorado a partir de crisis económicas y sociales en los últimos años.

