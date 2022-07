El avión que compró el Gobierno de Río Negro protagonizó un incidente en Salta

El avión sanitario adquirido por el Gobierno de Río Negro protagonizó un incidente en el Aeropuerto Internacional de Salta. Según trascendió de manera preliminar, la aeronave Cesna 560 Citation Ultra- matrícula LV-KFB- presentó al momento del aterrizaje un «bloqueo de frenos y falla de cubiertas de tren de aterrizaje» por lo que quedó «bloqueando la pista».

Días atrás, el Tribunal de Cuentas de la provincia había concluido la auditoria de la operación de compra del avión por parte de la Provincia. Había enviado el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa con algunas dudas en la razonabilidad del valor de la operación.

La adquisición del Cessna Citation usado -con equipamiento para vuelo sanitario, con transporte de pasajeros y carga- fue acordada en casi 4,3 millones de dólares con Gantt Aviation, abonándose algo más de 1,6 millones y la mayor parte del resto se prevé cancelar con la entrega de la aeronave, cuya fecha todavía no está confirmada.

El incidente, confirmado por al menos dos fuentes a RIO NEGRO, este domingo. Por el momento se desconoce que hacía la aeronave en Salta o y si debió bajar allí por alguna situación de emergencia.

Según se informó por el hecho no hubo heridos.

«Trámite normal»

“Un trámite normal”. “No tiene mayor trascendencia”. Esas dos frases habían sido parte de la respuesta de la gobernadora Arabela Carreras cuando fue consultada por la polémica compra del avión por más de 4,2 millones de dólares en RN Radio.

Se trata de una aeronave modelo 1994. Toda la operación fue cerrada por US$ 4.234.990. Ese monto tiene tres componentes: US$ 3,5 millones por el avión y la instrucción de cuatro pilotos y un mecánico; US$ 485.000 por el mantenimiento durante dos años o 400 horas de vuelo; y US$ 289.000 por el kit indispensable para realizar vuelos sanitarios.



En desarrollo.