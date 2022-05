El avión que compró Río Negro despegó hoy, pero las investigaciones aún carretean

Después de dos meses casi sin movimientos, el avión que compró el gobierno de Río Negro viajó esta mañana desde el aeropuerto de Fort Worth hasta Georgetown, en Estados Unidos. Fue un desplazamiento corto, dentro de Texas, que duró apenas 32 minutos pero que igual quedó registrado en los sitios web que se dedican al seguimiento de aeronaves en tiempo real.

Casi 9.000 km al sur de esas pistas, en Viedma también hay movimientos acotados. Porque tres semanas después de abrir auditorías a investigaciones de oficio, los organismos de control externo del Estado rionegrino todavía no dan señales concretas sobre la posibilidad de determinar si hubo irregularidades en la licitación.

El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, presentó el lunes pasado dos notas -ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- para conocer cuánto habían avanzado las actuaciones. Uno de esos órganos no respondió y el otro confirmó la llegada de documentación desde el gobierno, asegurando que “se encuentra actualmente siendo analizada”.

La aeronave adquirida es un Cessna Citation V Ultra -modelo 1994- y toda la operación fue cerrada por US$ 4.234.990. Ese monto tiene tres componentes: US$ 3,5 millones por el avión y la instrucción de cuatro pilotos y un mecánico; US$ 485.000 por el mantenimiento durante dos años o 400 horas de vuelo; y US$ 289.000 por el kit indispensable para realizar vuelos sanitarios.

RÍO NEGRO verificó días atrás, luego de comparar con diversas ofertas del mercado privado, que el precio aceptado por el avión fue muy caro, pero nunca tuvo respuestas del gobierno cuando se consultó cómo se había arribado a esa cifra de US$ 3,5 millones por el avión y la capacitación.

Ayer se hicieron nuevas preguntas, relacionadas con la fecha de llegada del avión a la provincia. Y esta vez sí hubo devolución al mensaje. El director de Aeronáutica, José María Scheverin, estimó que el arribo sería a fines de junio, luego de que terminen de prepararlo.

El funcionario -que es piloto- contestó esta tarde, precisamente desde Estados Unidos. Hacia allí viajó hace 15 días, para hacer el simulador de vuelo y la habilitación del Citation.

El aterrizaje del Cessna en Viedma no interesa simplemente por una cuestión simbólica. Una vez que se entregue, el gobierno deberá activar nuevos pagos para completar la cifra acordada con el vendedor, Gantt Aviation Inc.

La Resolución 104/2022 de la Secretaría General de la Gobernación autorizó un anticipo de US$ 1.687.495,50, es decir menos de la mitad de los US$ 3,5 millones pactados por el ítem principal.

En ese mismo documento oficial se determinó que los US$ 485.000 del mantenimiento se pagarán en cuatro cuotas semestrales de US$ 121.250, debiendo cancelarse la primera dentro de los 30 días de recibido el avión.

Cabe recordar que el gobierno rionegrino tuvo que realizar gestiones ante el Ministerio de Economía de la Nación y ante el Banco Central de la República Argentina para conseguir los dólares necesarios para el anticipo, que se canceló el 5 de abril.

Ahora, cuando el monto necesario es mayor, seguramente habrá que reactivar esos contactos.

Y esa posible nueva intervención del Banco Central es precisamente lo que interesó al legislador Martín, de Juntos por el Cambio, en sus recientes notas a los órganos de control.

En el escrito dirigido al Tribunal de Cuentas, el parlamentario reclamó saber si organismos públicos, como la entidad monetaria, fueron notificados sobre el alcance de la auditoría iniciada.

“Nos interesó que el Banco Central estuviera notificado de que hay investigaciones en curso. Luego, su área legal es la que debe determinar qué es lo que corresponde hacer”, dijo hoy Martín.

Los registros de la página flightaware.com que muestran el movimiento del avión esta mañana.

El gobierno envió los datos que pidió la FIA

El fiscal de Investigaciones, Fabián Gatti, confirmó el martes que el gobierno provincial envió todos los datos requeridos con relación a la compra del avión.

“Esa documentación se encuentra actualmente siendo analizada a través de la Secretaría Auditora de este organismo”, detalla la nota de respuesta que recibió el legislador Juan Martín luego del pedido de informes que había presentado el lunes.

En esa comunicación, el parlamentario también le preguntó a la FIA si había notificado al Banco Central sobre el inicio de una investigación.

La respuesta de Gatti fue que “a la fecha se han adoptado las medidas que esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha considerado conducentes de acuerdo a la actual etapa investigativa, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar ulteriores en función de la evolución del procedimiento”.

Sin plazos en el Tribunal de Cuentas

A partir de las publicaciones periodísticas realizadas desde el 24 de abril, el Tribunal de Cuentas emitió la Resolución 23/2022, afirmando que “en pos de la transparencia de los actos de gobierno, y en virtud de las facultades de control propias… surge la imperiosa necesidad de iniciar una auditoría que analice la contratación de la aeronave Cessna Citation V Ultra a la firma Gantt Aviation Inc”.

En esa línea, se designó responsables de la Comisión Auditora a la directora de Auditorías, Fiorela Carente, y a la subdirectora de Auditorías, Verónica Leves, facultándolas para certificar la autenticidad de las copias de la documentación que sea necesario extraer.

Por otra parte, se designó como integrante de la Comisión Auditora a Mariana Sella, quien se encuentra facultada a requerir a los funcionarios y agentes del organismo a auditar la documentación, información y/o explicaciones que resulten necesarias para la realización de las tareas que por la presente se le encomiendan.

Ante una consulta realizada por este diario, desde el órgano de control se indicó que el proceso está avanzando y se detalló que no hay plazos establecidos para su finalización. Más allá de esa flexibilidad, las fuentes mencionaron que la intención es no demorar las conclusiones.