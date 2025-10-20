El ciclismo de luto: quién era el joven que murió mientras entrenaba con su bici en Allen

«Muchas veces te cruzábamos entrenando o en alguna carrera, siempre tan amable y tan buena persona», relataron en las redes.

Un trágico accidente conmociona al Alto Valle. El ciclista que murió al ser atropellado mientras circulaba por una calle rural entre Allen y Guerrico fue identificado como Darío Drujera, tenía 20 años, y era de Allen. Provenía del mundo del mountain bike, donde ya había demostrado talento y pasión por el deporte.

«No hay palabras de consuelo. Muchas veces te cruzábamos entrenando o en alguna carrera, siempre tan amable y tan buena persona. Luchabas día a día para lograr tener tu bici de competición y, a pesar de todo, seguías adelante, cada vez más fuerte. Que Dios te reciba en sus brazos», expresanban allegado en sus redes sociales.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del Chevrolet Onix, un hombre de 30 años oriundo de Plaza Huincul, circulaba por calle 8, desde el río hacia la Ruta 22, mientras que el ciclista se desplazaba en dirección a Roca. Por motivos que aún se investigan, el automovilista no logró verlo y lo atropelló en la intersección con calle 11, una zona de tránsito frecuente para entrenamientos y tareas rurales.

Minutos después, llegó una ambulancia del hospital de Allen. La médica a cargo solo pudo constatar el fallecimiento. Un momento de profunda tensión se vivió cuando los familiares del ciclista llegaron en moto y, en medio de la desesperación, atravesaron el control policial para acercarse hasta el lugar del hecho y confirmar lo peor.

En redes sociales, amigos y compañeros expresaron su consternación y tristeza, recordándolo como un joven, comprometido y con una gran amor por el ciclismo.

La escena fue preservada por efectivos policiales hasta la llegada de la fiscal de turno de Roca, quien ordenó realizar el test de alcoholemia al conductor y dispuso las pericias judiciales correspondientes. Después, el cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia.

Al costado del camino había peones rurales y ciclistas que suelen entrenar por ese mismo recorrido. Algunos se quedaron en silencio, mirando la cinta de asfalto que atraviesa las chacras. Un tramo que, hasta entonces, era parte del paisaje cotidiano y se convirtió en el escenario de una tragedia.