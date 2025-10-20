Choque frontal sobre Ruta 151, cerca del ingreso a Cipolletti: tránsito complicado, Policía trabaja en el lugar
El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana. El tránsito presenta demoras.
La semana comenzó con complicaciones en el tránsito entre Cipolletti y Cinco Saltos. Este lunes, un choque frontal tuvo lugar cerca del ingreso a Ferri, a pocos kilómetros de Cipolletti. Según detallaron testigos, la Policía trabaja en el lugar y la ruta se encuentra con demoras.
Este lunes, un accidente de tránsito tuvo lugar sobre la Ruta 151, en el tramo que va desde Cipolletti a Cinco Saltos. Según la información brindada por testigos a Diario RÍO NEGRO, el siniestro tuvo lugar a la altura de 3 esquinas, a pocos metros de Ferri en el ingreso a Cipolletti.
Se trató de un choque frontal entre un camión, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux, según las primeras informaciones.
Aún no se detalla si hay heridos. El tránsito se encuentra con complicaciones.
