Choque frontal sobre Ruta 151, cerca del ingreso a Cipolletti: tránsito complicado, Policía trabaja en el lugar

La semana comenzó con complicaciones en el tránsito entre Cipolletti y Cinco Saltos. Este lunes, un choque frontal tuvo lugar cerca del ingreso a Ferri, a pocos kilómetros de Cipolletti. Según detallaron testigos, la Policía trabaja en el lugar y la ruta se encuentra con demoras.

Este lunes, un accidente de tránsito tuvo lugar sobre la Ruta 151, en el tramo que va desde Cipolletti a Cinco Saltos. Según la información brindada por testigos a Diario RÍO NEGRO, el siniestro tuvo lugar a la altura de 3 esquinas, a pocos metros de Ferri en el ingreso a Cipolletti.

Se trató de un choque frontal entre un camión, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux, según las primeras informaciones.

Aún no se detalla si hay heridos. El tránsito se encuentra con complicaciones.