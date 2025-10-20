Quién era el científico argentino que encontraron muerto en Alemania: tenía 44 años y era investigador del Conicet

El investigador y docente cordobés Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, fue encontrado muerto este domingo en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Fracaroli se encontraba en el país europeo realizando una pasantía científica en el prestigioso Karlsruhe Institute of Technology (KIT). El hallazgo se produjo después de siete días de intensa búsqueda.

Según informó la Agencia EFE, el cuerpo de Fracaroli fue hallado a las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. La hipótesis principal es que Fracaroli habría caído accidentalmente al agua y fallecido por ahogamiento, aunque las circunstancias exactas deberán confirmarse con la autopsia.

Quién era Alejandro Matías Fracaroli, el científico que hallaron muerto en Alemania: su trayectoria en la investigación y el Conicet

El científico era conocido por su labor en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde integraba el departamento de Química Orgánica como profesor asistente desde 2016.

Además, era miembro del panel de investigadores del Conicet en estudios en química reticular y nanotecnología, con énfasis en aplicaciones relacionadas con el ambiente y la sustentabilidad.

La trayectoria internacional del Alejadro Fracaroli, el científico que encontraron muerto en Alemania

El investigador poseía una vasta experiencia internacional. Según su perfil de LinkedIn, trabajó durante dos años en la Universidad de Berkeley, California, entre 2013 y 2015. Previamente, fue investigador asociado en el International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) de Japón por otros dos años.

Parte de su trabajo más reciente se orientaba hacia un proyecto conjunto entre la UNC y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), un organismo alemán de relevancia científica. Este proyecto, surgido de colaboraciones internacionales, exploraba aplicaciones de la nanotecnología con una perspectiva de sostenibilidad.

Entre sus aportes más difundidos se destacan investigaciones sobre moléculas que regulan la síntesis de proteínas en plantas, conocimientos utilizados en programas de transformación de plantas de arroz.

Según contó Gabriela Furtan, pareja del científico, a La Voz, Fracaroli tenía una formación internacional y un marcado interés por las relaciones académicas globales. Su vocación por trabajar con equipos de diversas nacionalidades lo motivó a profundizar su especialización fuera del país.

Entre los hitos de su carrera figura su desempeño en el equipo de investigación de Omar Yaghi, científico galardonado con el Premio Nobel de Química 2025. La Universidad Nacional de Córdoba otorgó a Yaghi el doctorado Honoris Causa el año previo, lo que subraya el nexo entre la institución argentina y figuras de proyección internacional.

Las hipótesis de la muerte de Alejandro Fracaroli, el científico que encontraron sin vida en Alemania

Las autoridades alemanas consideran tres posibles causas de su muerte: un accidente por caída y ahogamiento; un problema de salud súbito, como un desmayo o ataque cardíaco que pudo haber provocado la caída; y la intervención de terceros, aunque esta última línea de investigación es menos probable hasta obtener los resultados forenses.

Fracaroli residía en Alemania desde mediados de año para participar en un proyecto de nanotecnología junto al profesor Frank Biedermann. Su desaparición había sido reportada el lunes pasado, luego de que no se presentara al laboratorio y su teléfono permaneciera apagado por más de 20 horas. La familia del científico viajará a Alemania para reconocer el cuerpo y gestionar su repatriación a Argentina.