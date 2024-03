Sigue el paro de KoKo en Río Negro que afecta a miles de usuarios

Desde el gremio de la UTA confirmaron que siguen las medidas de fuerza en la empresa KoKo y los servicios están suspendidos.

El jueves la empresa había tomado la decisión de no continuar con varios recorridos en Villa Regina, Chichinales, Allen y en La Falda de Cipolletti. El motivo es la quita de subsidios de Nación.

Sin embargo desde el gremio además tomaron medidas de fuerza ya que aseguran que también los trabajadores corren el riesgo de ser despedidos y no tienen certezas de cobrar sus sueldos.

El secretario del sindicato Ángel Rubio señaló que tuvieron una reunión con los representantes de la firma donde se les informó la situación financiera que atraviesa la compañía.

“La empresa nos comunicó que no nos iba a abonar el sueldo de marzo, porque si no tiene subsidio, no se puede hacer cargo”, señaló Rubio.

La empresa tiene 358 empleados que temen por su fuente laboral. Pero además miles de usuarios quedaron a la deriva y no hay novedades de cuándo volverán a reactivarse los servicios.

Desde el gremio confirmaron que hasta que no se llegue a un acuerdo continúan las mediadas de fuerza que afectan a miles de usuarios de Río Negro.