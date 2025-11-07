El estacionamiento medido de Neuquén suma una nueva forma de pago: ahora podés hacerlo con CalfPay

El pago del servicio de estacionamiento medido en la ciudad de Neuquén podrá realizarse, a partir de ahora, a través de la billetera virtual CalfPay. La Cooperativa CALF y la empresa SAEM (Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido) firmaron este jueves 6 de noviembre un convenio para la implementación de esta nueva modalidad.

El acuerdo fue rubricado por Marcelo Severini, titular del Consejo de Administración de CALF, y Daniel Albi, presidente de SAEM. El objetivo principal, según destacaron ambas partes, es ofrecer una herramienta de pago más simple y transparente para los neuquinos y neuquinas.

Convenio CALF – SAEM: Una herramienta para la «modernización»

Severini, de CALF, sostuvo que el convenio se enmarca en la búsqueda de innovación y mejora continua de los servicios que presta la cooperativa, con el fin de facilitar la vida de los usuarios de la ciudad. Por su parte, Albi, presidente de SAEM, resaltó la identidad local de ambas entidades y expresó su satisfacción, anticipando que CalfPay podría convertirse en un medio de pago de uso frecuente para el estacionamiento medido.

Entre los puntos sobresalientes del convenio se establece la puesta en funcionamiento de un botón de checkout de pagos dentro de la billetera virtual CalfPay. Este sistema estará destinado tanto al pago como a la recarga del estacionamiento medido dentro de la zona delimitada de la ciudad de Neuquén.

Nicolás Autiero, responsable de la unidad de servicio CalfPay, también enfatizó la visión de modernización de la Cooperativa, orientada a brindar más herramientas a los ciudadanos y fomentar el desarrollo tecnológico en la región.

El convenio tendrá una vigencia inicial de doce meses, con la posibilidad de ser prorrogado por un período similar. Como contraprestación por el servicio de cobro web, CALF percibirá una comisión variable que dependerá del instrumento de pago utilizado.