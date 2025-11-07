Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este sábado 8 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este sábado 8 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este sábado 8 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que el trabajo de reparación será en la Zona aledaña a Bejarano. Situado entre J.J Lastra y Alfonsina Storni. El mismo está previsto de 10:00 a 13:00 hs.

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo será destinado a la remodelación de una línea aérea de alta tensión. Se instalará una estructura doble para repotenciar la línea. La obra cuenta con la aprobación del órgano de control municipal, según detallaron.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.