Mundial 2026: Colombia venció a Ghana con lo justo y completó el cuadro de los octavos de final

En un estadio que estuvo repleto y teñido de amarillo, Colombia venció a Ghana por 1-0 y cumplió con el objetivo de meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputó en Kansas y el equipo cafetero fue el último pasajero al top 16 de la máxima competencia organizada por FIFA

El triunfo lo empezó a encaminar bastante rápido. A los 14 minutos, Jhon Arias empujó un centro preciso y perfecto de Luis Suárez, un invitado inesperado que apareció tras la lesión de Jon Córdoba.

Con el marcador 1-0, Colombia manejó la pelota y complicó aún más a Ghana, que tuvo que reinventarse, saliendo de la pose defensiva para atacar un poco más. Los primeros 45 dejaron al equipo de Néstor Lorenzo con momentos de lucidez, aunque falta de eficacia en los últimos metros.

Objetivo cumplidro para Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.

Volantazo en el complemento

Para la segunda mitad, el DT argentino pateó el tablero con una modificación inesperada. Salió James Rodríguez, de flojo partido, para darle lugar a Richard Ríos. La idea era reforzar el mediocampo.

Ghana, por su parte, no aceptó de buena manera el papel que le tocó asumir, el de intentar ser protagonista, buscar e intentar. Con sus armas, que no eran las mejores, los africanos propusieron una idea de desborde y centro, sin resultados positivos.

Buen ingreso de Juanfer

La urgencia del empate abrió los caminos para Colombia, que tuvo varias ocasiones para aumentar la diferencia y encontrar la tranquilidad definitiva. El ingreso de Juan Fernando Quintero le dio fútbol y en sus pies empezaron todas las jugadas del riesgo para el conjunto cafetero, que otra vez falló en el último toque.

A Quintero le alcanzaron 20 minutos para ser uno de los mejores en Colombia.

Luis Díaz siguen sin encontrar la mejor versión futbolística en esta Copa del Mundo. Pese a su electrizante inicio en Ciudad de México, al 7 le costaron los encuentros siguientes y, sobre todo, la definición. Ante Ghana desperdició dos chances muy claras.

El 1-0 dejó con vida a los africanos, que de todos modos no pudieron generar mucho peligro y además se encontraron con un seguro Camilo Vargas, especialmente a la hora de descolgar centros.

Así, con un poco de fútbol y mucho aguante, Colombia cerró el resultado, celebró en Kansas y se metió en octavos de final. Ahora viene Suiza, que dejó en el camino a Argelia en Vancouver. Está en la zona de Argentina y si los dos pasan puede haber duelo sudamericano en cuartos.