El Gobierno analiza un incentivo por productividad en medio del conflicto con el Garrahan

El conflicto en el hospital Garrahan se agudiza mientras el Gobierno nacional intenta contener el reclamo del personal médico en formación con una mesa de diálogo y una eventual propuesta de plus por productividad. A pesar de haber reconocido un «desfasaje» en los ingresos del personal de salud, desde el Ministerio de Salud aseguran que el conflicto está «fogoneado» por los gremios y que no hay un problema presupuestario sino de «eficiencia en el gasto».

Este jueves, autoridades de la cartera sanitaria recibieron a tres delegados de los residentes en el edificio del Ministerio, en un encuentro que se extendió por más de seis horas y pasó a un cuarto intermedio. El reclamo central gira en torno a los bajos salarios que perciben los residentes y profesionales médicos, que denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza y una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40 por ciento.

«Se les ofreció una mesa de trabajo y diálogo. Se les comunicó que estaba en estudio una propuesta de mejora de ingresos con recursos propios del hospital, que se sumarian a los $200 mil que hoy ya reciben. Para avanzar con la mesa se les pidió que levanten la mesa de fuerza pero no aceptaron levantar el paro», informaron en Salud.

Desde el Gobierno insisten en que el problema radica en una supuesta mala administración de recursos. «No vamos a cuidar ñoquis», señalaron desde la cartera sanitaria, al apuntar contra el personal administrativo que, según datos oficiales, duplica en número a los médicos de planta.

También advirtieron que no descartan despidos para quienes no cumplan horarios y que se avanzará con la implementación del control biométrico para todos los sectores: médicos, camilleros, enfermeros y administrativos.

Crisis en el hospital Garrahan: el Gobierno la minimizó y aseguró que «no hay problemas de deserción»

La tensión entre ambas partes sigue creciendo. Mientras el Gobierno minimiza la crisis y asegura que no hay «problemas de deserción», los profesionales denuncian una paulatina fuga de médicos especializados. «El hospital se está desmembrando», expresó un pediatra con 20 años de experiencia y dos especialidades, que aseguró ganar 1.800.000 pesos mensuales tras una larga trayectoria profesional, informó el medio Infobae.

«Puede ser que haya gente que quiera mantener sus beneficios, pero eso no quita que estemos ganando miserias y que el hospital se esté vaciando», agregó.

En la misma línea, otro médico sostuvo que la propuesta de plus por productividad no soluciona los problemas de fondo: «Estamos acá siempre, las 8 horas, de 8 a 16, y fines de semana. Trabajamos a destajo porque es nuestra vocación, pero no hay suficiente personal y lo que nos pagan es vergonzoso«.

El conflicto se enmarca en un contexto de protestas crecientes en el hospital pediátrico más importante del país. Durante la tarde, trabajadores realizaron una nueva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la caída del poder adquisitivo. Y convocaron a una conferencia de prensa para mañana a las 12, frente al hospital, donde comunicarán su postura.