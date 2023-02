El grupo Alpha Media compró Canal 7 de Neuquén y ya no pertenece a Telefé

La histórica señal televisiva de Neuquén «Canal 7» cambió de dueños después de varios años y dejó de pertenecer al grupo Telefé. El nuevo grupo propietario es Alpha Media que tiene en su conducción al empresario Marcelo Figoli, quien posee también otros medios de comunicación y empresa de entretenimiento.

Figoli podrá disponer de la administración total del negocio así como de las operaciones del canal y según lo convenido está dentro de sus posibilidades mantener ciertos contenidos de Telefé más allá de la programación de producción local que ofrezca la señal desde ahora.

El grupo Alpha Media tiene en su lista a medios como Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1, LT3 Rosario, Newsweek y el portal de noticias NA.

En un breve comunicado, Figoli adelantó que el objetivo de la adquisición del medio «es seguir creciendo a nivel nacional e internacional consolidándonos como una plataforma de medios multi audiencia en donde se generen contenidos de calidad en cada uno de los soportes y canales que conforman nuestro ecosistema informativo y de entretenimientos”

Marcelo Figoli dueño de Alpha Media. Foto: Twitter @Marcelofigoli

La llegada de un exfuncionario de Cristina Kirchner al canal de Neuquén

Durante la firma del contrato, se pudo ver a Alfredo Scoccimarro como parte del grupo Alpha Media. Scoccimarro tuvo un rol protagónico en el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, siendo vocero presidencial y luego además, secretario de Comunicación Pública de la Nación.

Su función actual dentro del grupo de Figoli fue definida como la de «CEO» y según trascendido será una de las caras visibles en el monitoreo y tomas de decisión en el canal de Neuquén.

“Somos un grupo que tiene 8 radios, una agencia de noticias y ahora un canal de televisión por eso es algo muy importante” comentó en vivo durante la transmisión de pase de empresas el pasado 31 de enero.

«Para nosotros, en esencia para Marcelo Figoli era importante venir a Neuquén con Canal 7», contó en el aire Scoccimarro.

Canal 7: la última compra de Figoli, pero no la única

Vale recordar que recientemente, Marcelo Figoli adquirió también el Grupo Vía. Una firma que se dedica desde hace más de dos décadas a la comunicación publicitaria Argentina y países de la región y que se especializa en el negocio de la vía pública

Algunas de sus unidades de negocio son subtes, trenes, outdoor, shopping, móvil y retail. Figoli también es propietario de Fenix Entertainment, una compañía global de entretenimiento y shows con fuerte presencia en Argentina, América Latina y Europa.

Alfredo Scoccimarro (de saco oscuro) y demás autoridades durante la firma por la compra de Canal 7.