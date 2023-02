Tensión entre María O’Donnell y Andy Kusnetzoff por la nota a Messi: «No quiero responderte nada»

Tras la entrevista a Lionel Messi que le realizó en Urbana Play para «Perros de la Calle», Andy Kusnetzoff protagonizó un inesperado cruce al aire de la radio con su compañera María O’Donnell, quien conduce el programa «De acá en más» en la misma emisora.

El incómodo momento se dio en el clásico pase entre los equipos de ambos programas, cuando la periodista quiso saber más sobre el reportaje hecho con el capitán de la Selección Argentina, que abrió las puertas de su casa en París para recibir al conductor.

«¿Messi vive en las afueras de París?» comenzó María O’Donnell con las preguntas, a lo que Andy contestó que «no sé nada. Me llevaron con los ojos vendados. Y aparecí en la puerta«. El hermetismo del entrevistado generó gran malestar al aire, pero de igual manera ella insistió con las preguntas.

Luego de un ida y vuelta por otros temas, O’Donnell retomó «pero… eh… ¿el entorno es el padre?». Y, notablemente incómodo, Kusnetzoff cambió de tono y fue tajante: «no sé, María. María, no quiero responderte nada. Te soy sincero: con todo cariño, con amor, con la confianza que tenemos, que me parece que es un montón, no quiero responder ninguna pregunta tuya porque ya sé todas cuáles son«.

Esa reacción sorprendió a la conductora de la primera mañana de Urbana, quien siguió en diálogo con uno de sus columnistas, Guido Bercovich.

Si bien la conversación viró hacia otro lado, posteriormente volvieron las rispideces sobre el tema Messi: «Vos no me contestás preguntas a mí ¡sobre Messi!» le reprochó O’Donnell al periodista, que continuó con su postura: «No sé nada. La palabra entorno, no sé lo que es» cerró él.

La intimidad de Lionel Messi, el tema de la disputa

La conversación entre María O’Donnell y Andy Kusnetzoff había comenzado con total normalidad, hasta que llegó al ríspido tema sobre la intimidad de Lionel Messi. “Viste que después de un suceso extraordinario es difícil mantener la adrenalina al día siguiente”, reconoció ella; “pero también, terminás agotado”, contestó él fue en ese primer intercambio.

“Uno tiene que hacer lo que uno cree, lo mejor posible. Y explotó. Se fue de las manos. El streaming, una cosa de locos”, sostuvo Kusnetzoff. Hasta que llegó la pregunta de María: “¿Messi vive en las afueras de París?”.