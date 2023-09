El Instituto Municipal de Bellas Artes de Roca en el foco por nuevas denuncias de «abuso de poder»

El Instituto Municipal de Bellas Artes (IMBA) de Roca vuelve a estar en el foco de acusaciones y denuncias públicas por «abuso de poder». Personas que forman parte del instituto aseguran que continúan los problemas y disconformidades con las que viven puertas adentro. Desde el municipio aseguraron que no tienen una denuncia formal y defendieron una serie de medidas adoptadas por la directora más allá de los cuestionamientos de los propios empleados.

A fines de 2022 un grupo de estudiantes había hecho una denuncia pública relatando distintas situaciones que tanto ellos como trabajadores del Instituto vivían día a día. Puntualizaron varios hechos que involucraban renuncias, traslados y reubicaciones de docentes todas calificadas como decisiones tomadas por «abuso de poder».

Si bien todo parecía indicar que los problemas se habían solucionado, esta semana resurgieron nuevas acusaciones que apuntan otra vez hacia la gestión del IMBA.

Una trabajadora de maestranza del lugar, Estela, fue quien tomó la decisión de hacer pública su situación y explicó que ante el hartazgo se vio orillada a contar lo que atravesó como «malos tratos, burlas y acusaciones falsas».

La mujer aseguró que tras vivir varias situaciones de ese estilo tuvo que tomarse una licencia psicológica ya que «tenía ataques de pánico y ansiedad» que no le permitían seguir trabajando. «Muchas personas pidieron irse porque no daban más, no soy la única que la pasó mal», resaltó.

Asimismo indicó que la convivencia en el Instituto se volvió incómoda por los distintos hechos de autoritarismo, pero que muchos prefieren no hacer la denuncia por «miedo a perder su único trabajo».

Además señaló que quien se anima a presentar algo, termina por ser trasladado de su puesto laboral, «ella siempre tiene que quedarse y nosotros somos los que tenemos que irnos».

Muchas veces me callé por miedo a perder el trabajo porque lo necesito, todos necesitan el trabajo y temen a las represalias Trabajadora del IMBA

Por su parte relató que otro problema reciente que tuvieron fue que «la directora del lugar desmanteló un aula donde los trabajadores tomaban su descanso y no dio ninguna explicación».

Otros miembros de la institución dialogaron con diario RÍO NEGRO para acercar su testimonio, pero pidieron reserva de su identidad por temor a represalias.

En este sentido confirmaron lo dicho por la trabajadora y agregaron que resulta difícil la convivencia en el lugar, «estoy anémicamente y emocionalmente mal, no me siento cómoda y tampoco podes descargarte con ella porque no te permite hablar. Tengo mucha impotencia de que las cosas se hacen solo como ella quiere, no hay respeto».

«Yo entiendo que debe haber un orden pero hay maneras de tratar a la gente, la esclavitud ya se terminó y el maltrato no tiene que estar. Me parece que es una persona totalmente injusta, mucha gente no dice nada por miedo a que después te manden a otro lado porque esa es la solución que te dan, sacarte de donde estás», apuntaron entre sus declaraciones.

Por otro lado agregaron que producto de la denuncia pública realizada el año pasado «desafectaron a un compañero por acusaciones de amenaza hacia ella». Detallaron que en esa ocasión se realizó una reunión donde la directora «asistió con dos copias, una de la publicación de un diario y otra foto de un parabrisas roto, supuestamente era su auto y dijo que había sido atacada por nosotros»

Es tan triste ver al IMBA hoy. Hay mucha gente disconforme con la directora pero nadie puede hacer nada. Con ella se terminó la paz y alegría en el IMBA. relato de miembro del IMBA

Denuncias, traslados y renuncias

Según lo informado los problemas en la institución comenzaron en 2021 cuando hubo cambio de directivos. Los testimonios recabados apuntaron a que la nueva directora tomó una actitud cuestionable frente al personal de «autoritarismo y abuso de poder» generando situaciones que llevaron a que tres secretarias pidieran el traslado, dos con certificado psicológico y la tercera pidió cambio por no tolerar la presión que se ejercía sobre ella.

Los traslados y renuncias siempre resultan «forzadas» y se da como «reprimenda» por haber cuestionado la forma de proceder de la persona que hasta el momento continúa en el puesto directivo. «Dos profesoras que la cuestionaron fueron arbitrariamente trasladadas a otros espacios que no estaba apto para realizar sus labores».

Así también se dio la renuncia de un profesor quien en una nota dejó constancia que su decisión fue tras protagonizar momentos de «abuso de poder», a la par otra profesora pidió el traslado por «persecución laboral».

El Municipio advirtió que no recibieron denuncias formales

Tras las nuevas acusaciones que pusieron el foco en una institución que pertenece al Municipio, desde el Ejecutivo hablaron al respecto con diario RÍO NEGRO y detallaron que hasta el momento «no se recibió ninguna denuncia formal de trabajadores/as del IMBA sobre supuestas conductas irregulares por parte de la directora del IMBA».

Sin embargo confirmaron que existió una situación puntual de «desacuerdo» con una trabajadora de maestranza y aseguraron que fue un tema abordado por el área de RRHH municipal con intervención del gremio ATE. En este sentido agregaron que «se resolvió de común acuerdo el traslado de la trabajadora a otra dependencia municipal, respetando su función y categoría».

En cuanto a la sala referida por las trabajadores como el lugar que utilizaban para descansar o comer, indicaron que «el Municipio no dispone de comedores o desayunadores dentro de las dependencias municipales, por lo tanto el IMBA tampoco disponía de un espacio autorizado para tal fin».

Explicaron que se trataba de un aula utilizado por algunos trabajadores para reunirse y que actualmente se está reacondicionando para convertirse en una sala de exposiciones, «los/las trabajadores/as que deseen tomar un refrigerio pueden hacerlo en la cocina», puntualizaron.

Finalmente concluyeron que desde el ejecutivo están dispuestos a conversar con docentes del IMBA sobre cualquier situación que se pueda presentar «a fin de mejorar el funcionamiento de la institución.